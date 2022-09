Wanda Nara, vestito attillatissimo e décolleté in primo piano | Mette tutti ko a Miami

Uno status tutto da scoprire quello creato da Wanda Nara. Ora che è a Miami con chi le ha dimostrato amore, può gestirlo.

Bellezza e saper affrontare una vita di successo è il suo marchio di fabbrica. Oggi è padrona di tutti i beni che le girano intorno e il suo carattere non può far notare quanto la donna sia capace in ogni settore. L’abbiamo vista lanciarsi anche nel mondo del calcio come manager, mondo a lei lontano in passato, ma che oggi padroneggia in maniera sublime. Signori e signore miss Wanda Nara è una potenza poliedrica senza precedenti.

Ora il suo nome è sempre più in circolazione, anche quando lei si trova tranquillamente a casa per riposare. Ovviamente, questo straripante impegno necessita di continua attenzione, per non sbagliare neanche una virgola nelle sue decisioni. Ultimamente ha mostrato anche la sua necessità di viaggiare e a Miami, dove si è recata, è stata anche accolta con un grande amore.

Le attività di Wanda Nara

La donna ha sempre saputo cogliere l’attimo e cavalcare l’onda del successo, anche quando è arrivata in Italia da semi sconosciuta. Eppure, in patria è l’emblema di bellezza del territorio, grazie alle sue prime apparizioni nel mondo dello spettacolo. Nel nostro paese ha saputo farsi apprezzare e parlar di sé, anche per via delle sue relazioni con calciatori molto famosi. Infine, è entrata nel settore ‘pallonaro’, divenendo manager e co-conduttrice.

La fotografia condivisa da Wanda Nara

Oggigiorno, siamo abituati a vederla sempre più presente nel mondo dei social network. Dopo aver concluso il trasferimento del marito al Psg ed essersi trasferita, quindi, a Parigi, si è allontanata dai teleschermi nostrani, ma non da quello dei social network.

La reginetta del calcio nostrano è diventata sempre più diva, grazie al suo account personale di Instagram. Proprio lì riesce a far vedere il meglio di sé, tramite immagini e didascalie che consentono di comprendere il suo pensiero. Una bellezza latino americana messa in mostra in ogni sua curvatura, proprio come piace a lei. Fra gli alti e bassi del suo matrimonio, riesce a trovare sul web ogni attenzione desiderata e che sembra amare.

Le ultime immagini la mostrano seduta al bancone di un bar e nella didascalia afferma di essere a Miami. In più ha affermato: “sono stata ricevuta con tantissimo amore da questo hotel”. Ha poi taggato sia il marchio del suo brand negli states, sia il nome dell’hotel.