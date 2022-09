Alessia Mancini incanta con il suo fisico da urlo | Lo scatto è da brividi

La showgirl Alessia Mancini incanta i social con un suo scatto in costume. La moglie di Flavio Montrucchio mostra uno scatto mentre si trova in vacanza alle Maldive.

Nonostante la stagione estiva sia agli sgoccioli, alcuni personaggi del mondo dello spettacolo sono ancora in vacanza. Fra questi c’è Alessia Mancini, showgirl e conduttrice tv molto amata dal pubblico.

La giovane donna si è concessa un periodo di tregua in una delle location più belle al mondo. La famiglia Montrucchio- Mancini è infatti approdata alle Maldive per alcuni giorni di relax. La quarantaquattrenne ed il marito hanno deciso di portare con loro anche i due figli, Maya ed Orlando di tredici e sette anni.

Nel corso del soggiorno alle Maldive, Alessia non ha certo rinunciato a postare delle foto sui social. La donna è apparsa in splendida forma, mostrando un fisico invidiabile.

Alessia Mancini: la carriera in tv

Classe 1978, Alessia Mancini nasce a Marino vicino Roma. Approda in televisione nel 1994, all’età di sedici anni. La sua prima apparizione sarà nel programma Non è la Rai di Gianni Boncompagni. Nella stagione 1997-1998 sarà velina di Striscia la notizia. Viene confermata anche per la stagione successiva ma alcuni problemi di salute la costringono a rinunciare.

Torna in tv nel 1999 affiancando Gerry Scotti nella conduzione di Passa Parola. Nell’edizione 2002-2003 prenderà parte alla trasmissione di Rai 2, Mezzogiorno in famiglia. Nel corso degli anni è diventata una delle conduttrici tv più amate dal pubblico, complice anche la sua simpatia. Non mancano le partecipazioni a famose fiction televisive come Don Matteo e Centovetrine.

Per quanto riguarda la vita privata, Alessia sembra essere molto felice accanto a suo marito Flavio Montrucchio tant’è che qualche volta hanno anche accettato di lavorare uno accanto all’altra. I due si sono sposati nel 2003 e da allora non si sono più lasciati. La coppia ha due figli: Maya, nata nell’aprile del 2008 e Orlando, nato nell’aprile del 2015.

Alessia Mancini: la foto in costume che incanta i suoi followers

Alessia sembra essere molto social, utilizzando con frequenza Instagram. Il suo profilo conta più di 500mila followers, i quali seguono con attenzione i suoi post. La showgirl si diletta a condividere foto e video della sua quitidianità. Difatti ha pubblicato uno scatto che la raffigura in vacanza alle Maldive. Alessia si mostra in bikini in prossimità di una piscina.

La conduttrice appare in forma smagliante, tanto da attirare molti commenti positivi. Il corpo è scultoreo e i fan mostrano di apprezzare non poco, elogiandola per la sua bellezza e chiedendo che torni presto in tv.