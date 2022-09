Alfonso Signorini, senza pietà contro Barbara D’Urso | Le dure parole del presentatore

Le parole di Alfonso Signorini dirette verso Barbara D’Urso sono state del tutto impietose. Vediamo cos’ha detto.

Il clamore mediatico che hanno certi atteggiamenti nel mondo dello spettacolo, oggi sono ancora più ampliati. Fra le varie testate che li riprendono e la serie di condivisioni sul web, nei vari canali social, sembrano avere maggiore benzina sul fuoco, specie se si tratta di atteggiamenti contrari fra volti noti. Nulla vieta a chiunque di esporre le proprie idee ma, data ma, l’attenzione che c’è da fare nell’esplicarle deve essere massima.

Di recente, è diventato noto l’astio che si è creato fra i due presentatori di Mediaset Barbara D’Urso e Alfonso Signorini. Le parole dette fra di loro stanno facendo il giro degli smartphone. Chiunque li apprezzi e li segui sa quanto la questione stia diventando sempre più delicata. Eppure, in passato avevano anche dato a notare una forte empatia professionale e di amicizia. Ma, oggi, tutto sembra stia cambiando.

Le attività della D’Urso e di Signorini

I due sono diventati delle pietre miliari dell’azienda di Cologno Monzese. Infatti, la proprietà ha sempre puntato sui loro nomi per gli orari migliori e per i programmi con maggior ascolto. Dopo tanti anni, ancora oggi sono sempre in voga e super seguiti, sia in tv che sui social network. Ovviamente, lo smacco iniziale è andato perso, ma i due sanno sempre il fatto loro di fronte alle telecamere.

Il fatto che ha provocato le parole dell’uomo

Fra i due vi è sempre stato un atteggiamento di odio e amore. Dopo un incontro svelato da Fanpage nel 2019, la loro amicizia sembrava essere sbocciata nuovamente. Signorini affermò : “da oggi vogliamo ricominciare”. Eppure, sembra che così proprio non è.

Di fatto, recentemente, in un’intervista rilasciata dall’uomo le parole sono tornate ad essere di distacco. L’ha anche elogiata per il fatto che è “una macchina da guerra, capace di stendere la concorrenza”, ma alcune cose proprio al direttore del settimanale Chi non vanno giù.

Alla domanda di una conduttrice relativa al fatto se a lui piacesse o meno Barbara D’Urso, l’uomo ha risposto con un secco “no!”. L’uomo poi ha voluto chiarire il motivo per cui ha risposto in questo modo: “non mi piacciono certi suoi ammiccamenti il modo di farsi vedere casalinga, ma così non è”.