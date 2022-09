Iginio Massari, avete mai visto la figlia del famoso pasticcere? È di una bellezza straordinaria

Il famosissimo pasticcere Iginio Massari ha una figlia molto bella. Vediamo le immagini dei due mentre si trovano insieme.

Sul web, ormai, anche i parenti dei personaggi famosi possono divenire delle celebrità. Questo perché tramite le fotografie che si possono trovare è possibile farsi notare da più persone. Inoltre, se si è di bell’aspetto o se si possiedono delle doti particolari, il tutto diviene molto più semplice. Non serve essere dei divi di Hollywood per poter ottenere questo risultato, ma basta avere un minimo di notorietà anche in patria.

Di certo, quando andiamo a parlare di mondo culinario, non possiamo evitare di citare il pasticcere Iginio Massari. Quest’ultimo possiede una figlia bella e brava, che sta facendo molto scalpore nel mondo del web. I due hanno avuto diverse collaborazioni e la ragazza si è fatta notare anche in vesti da pasticcera, come tradizione famigliare vuole.

Le attività della figlia di Iginio Massari

Quando parliamo di questa ragazza di nome Debora Massari, andiamo a toccare dei temi culinari con tutti gli ingredienti giusti al posto giusto. E sì, perché lei, oltre a lavorare da oltre 20 anni nell’attività famigliare, è anche una nutrizionista di fama. In effetti, si occupa della standardizzazione e della codifica di tutti i prodotti con il marchio di famiglia.

La foto di Debora Massari con il padre

Intanto, vi è da ricordare che quando nel nostro paese parliamo di pasticceria è impossibile non disquisire in merito al marchio Massari. In particolare, questo brand è un’assoluta sicurezza, quando trattiamo di questo settore. La ragazza ha seguito le orme del padre e, oggi, è anche divenuta maestra dell’Ampi, la famosa Accademia dei pasticceri italiani.

I due sono soliti farsi vedere insieme, non soltanto sul luogo di lavoro, ma anche sul web. Infatti, di recente, la donna ha voluto condividere un’immagine a fianco di suo padre, che su Instagram ha avuto un enorme successo. Lei possiede un profilo personale con più di 96 mila follower, indice di quanta attenzione mediatica si sia riuscita a ricavare durante questi duri anni di studio e attività.

La fotografia condivisa sul suo account ha fatto il giro del web ed ha totalizzato quasi 44 mila like, oltre le decine e decine di commenti. La foto ritrae i due all’interno di un locale e la didascalia è stata scritta per dare gli auguri al proprio genitore.