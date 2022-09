Real Madrid, allenamento di ultima generazione | Tifosi pazzi per la nuova innovazione

Attraverso i propri canali ufficiali, il Real Madrid ha mostrato la nuova frontiera degli allenamenti con una tecnologia completamente innovativa.

A livello globale, il Real Madrid è sicuramente uno dei club più conosciuti e ammirati. In tutto il mondo il marchio dei Blancos è ben presente, per una squadra che va ben oltre le emozioni che fa vivere in campo. Per i tifosi, il Real è una vera e propria ideologia.

Quello spagnolo è il club che ha vinto più Champions League in Europa, ben 14 e l’ultima proprio pochi mesi fa nella finale vinta 1-0 contro il Liverpool grazie al gol di Vinicius. Qualche settimana fa, inoltre, i Blancos hanno anche alzato al cielo la Supercoppa Europea battendo i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, campione dell’Europa League.

A guidare il Real Madrid c’è poi un pezzo d’Italia, con Carlo Ancelotti e il figlio Davide che hanno lavorato alla grandissima per riportare il club spagnolo sulla vetta del calcio europeo e non solo.

Ma il Real è anche sinonimo di innovazione, sia in campo che a livello di strutture. Recentemente è stato mostrato il nuovissimo Santiago Bernabeu che ha al suo interno un rivoluzionario sistema a scorrimento del terreno di gioco.

Il cosiddetto “prato retrattile”, con il manto erboso che sarà sezionato in pezzi longitudinali, verrà conservato in una struttura posta a 35 metri di profondità, dove verrà protetto e curato con un macchine per l’irrigazione, raggi ultravioletti, illuminazione a LED e camere di ventilazione e ossigenazione.

Anche per gli allenamenti della squadra, però, il Real Madrid ha portato in campo una tecnologia tutta nuova che migliorerà le capacità dei propri calciatori.

Real Madrid, la barriera meccanica è l’innovazione che fa impazzire i tifosi

Sui social, infatti, il club spagnolo ha mostrato la nuova innovazione tecnologica che rivoluziona il modo di allenarsi dei calciatori per quanto riguarda i calci di punizione.

Il Real Madrid ha portato in campo una barriera meccanica regolata tramite una applicazione. Una barriera speciale guidata da un membro dello staff che può inserire altezze specifiche per ognuno dei cinque manichini.

In questo modo, i Blancos potrebbe inserire le misure dei calciatori avversari prima di ogni partita così da far allenare i propri calciatori in base a chi si ritroveranno di fronte a provare a ribattere i vari calci di punizioni.

Nel video del Real, Luka Modric, Toni Kroos ed Eder Militao piazzano il pallone per provare il nuovo meccanismo riuscendo anche ad avere la meglio e a segnare. Una novità questa della barriera meccanica che sicuramente sarà “copiata” dagli altri club europei.