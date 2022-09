Alessia Marcuzzi non torna in tv in autunno: il clamoroso dietrofront della Rai

Alessia Marcuzzi approda in Rai ma l’inizio non promette bene. Brutte notizie per il suo attesissimo show.

Brutto inizio di stagione per Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana dopo l’addio a Mediaset è sbarcata alla Rai e si diceva pronta per una nuova avventura televisiva, dopo gli anni di successi sulla rete avversaria. Ma a quanto pare qualcosa è andato storto.

La Rai aveva infatti annunciato la conduzione di Alessia Marcuzzi per un nuovo show, l’attesissimo Boomerissima in programmazione su Rai 2 a partire dal 22 novembre. Tutto pronto a quanto pare per lo show che era considerato la novità assoluta del palinsesto. Ma nelle ultime ore è arrivata la smentita.

Boomerissima non s’ha da fare quantomeno per il 2022. Secondo un noto sito di gossip la trasmissione slitterà, non si sa ancora a quando ma sicuramente non prima del 2023. E dunque Alessia Marcuzzi dovrà attendere per ritornare sul piccolo schermo.

Boomerissima slitta al 2023

Alessia Marcuzzi dopo l’addio a Mediaset approda in Rai ma a quanto pare bisognerà attendere per rivedere il suo volto in tv. Secondo un’indiscrezione lo show Boomerissima che la vedeva al timone l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi e del GF, slitterà a data da destinarsi.

Il noto sito di gossip che ha lanciato l’indiscrezione spiega che il rinvio è da imputare a dei problemi relativi allo “studio ma anche qualche ragionamento sul fronte budget”. Pare che il programma andrà in onda a gennaio e rappresenterà la maggiore novità del palinsesto Rai.

Un altro volto noto non sarà presente su Rai 1

Aria di novità in casa Rai e di non poco conto. Il noto portale di gossip ha fatto sapere di una segreta trattativa in atto che vedrebbe negli studi de La Vita in Diretta uno dei volti più amati e longevi della rete ammiraglia: l’istrionica Franca Leosini come ospite fisso del programma.

La conduttrice avrebbe dovuto divenire parte integrante del talk in partenza con la nuova stagione lunedì 5 settembre, al fine di affidarle una rubrica ad hoc. Ma il progetto pare saltato e per ora non si farà, proprio come Boomerissima.