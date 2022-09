Antonella Mosetti, senza reggiseno diventa “pericolosa” | Lo scatto è imbarazzante

Lo scatto lascia poco all’immaginazione. Antonella Mosetti si mostra senza veli, incantando i suoi fan.

Instagram è uno dei social più amato dalle persone. Difatti lo usano un po’ tutti, soprattutto i vip. Fra questi va citata Antonella Mosetti. La showgirl si diletta a mostrare degli scatti piuttosto bollenti.

Le foto postate dalla donna riscuotono sempre un certo successo. Del resto data la sua bellezza, i followers non posso fare altro che elogiarla.

Antonella Mosetti: biografia

Classe 1975, Antonella nasce a Roma, dove trascorre la sua infanzia ed adolescenza. Fin da giovanissima desidera entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Nel 1993, ad appena diciott’anni esordisce al cinema con piccolo ruoli. Nello stesso anno prende parte anche al programma di Rai Uno “Non è la Rai”.

Nel 1997 recita nella fiction “Una mamma per caso”. L’anno successivo tonna in tv come ballerina del programma “Ciao Darwin”.

La svolta arriva nel 2002, quando affianca Massimo Giletti nella conduzione di “Casa Rai Uno” programma in onda nello slot pomeridiano sulla prima rete.

Nel corso degli anni la showgirl ha lavorato in diverse trasmissioni televisive. Non manca la partecipazione a Grande Fratello Vip, avvenuta nel 2016. Antonella entrò inizialmente in coppia con sua figlia Asia, salvo poi restare da sola come concorrente. La donna venne, tuttavia, eliminata durante la sesta puntata.

Antonella Mosetti: vita privata

Sentimentalmente, Antonella Mosetti è stata legata a diversi uomini. Il primo grande amore sembra essere Alessandro Nuccetelli, con il quale è convolata a nozze nel 1995. La showgirl all’epoca aveva appena vent’anni, eppure si sentì pronta per il grande passo. L’unione fra i due è stata sugellata dalla nascita della figlia Asia, avvenuta nel 1996.

Il loro matrimonio, purtroppo, ad un punto è naufragato. La relazione con Nuccetelli è durata otto anni, ma i due sembrano rimasti in buoni rapporti per il bene della figlia.

Dopo la separazione, la vita privata di Antonella ha fatto molto parlare i rotocalchi. La donna, infatti, ha avuto delle relazioni importanti con personaggi di spicco dello sport italiano, tra cui Davide Lippi ed Aldo Montano.

Antonella Mosetti: lo scatto che infiamma i fan

Oggi Antonella Mosetti ha quarantasette anni, anche se a giudicare dal suo aspetto ne dimostra molti in meno. Pur essendo assente da diverso tempo dal piccolo schermo, risulta essere un personaggio molto amato dal pubblico.

Su instagram riscuote un grande successo con ben 700mila followers.

La quarntasettenne romana ama mostrarsi in scatti a dir poco piccanti, che lasciano ben poco all’immaginazione.