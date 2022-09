Aurora Ramazzotti è davvero incinta? L’influencer non commenta, ma le foto alimentano dubbi

Aurora Ramazzotti è in dolce attesa? Mentre il gossip impazza la conduttrice sceglie la strada del silenzio ma su Instagram spunta un indizio

Giorni concitati per Aurora Ramazzotti dopo che è esploso il gossip sulla sua presunta gravidanza. Un noto magazine ha diffuso la notizia secondo cui la giovane conduttrice sarebbe in attesa del suo primo figlio insieme alo storico fidanzato Goffredo Cerza.

Per alcuni giorni Aurora è scomparsa dai social dove poi è ricomparsa nelle ultime ore ma senza proferire parola sulla notizia esplosa. Ha così pubblicato alcune sue foto in cui mostra la sua pancia totalmente piatta, smentendo l’indiscrezione proprio come aveva fatto Tommaso Zorzi.

L’influencer nonché suo migliore amico aveva già espresso la sua sulla gravidanza limitandosi a dire“A me non risulta…” . Ma le malelingue hanno subito commentato che le foto postate non sarebbero recenti, quindi ad oggi non è dato sapere la verità

Aurora Ramazzotti in dolce attesa?

Aurora Ramazzotti è nell’occhio del ciclone dopo l’indiscrezione lanciata da un noto settimanale di gossip che la vedrebbe in attesa del suo primo figlio. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti per ora segue la via del silenzio.

Si è limitata a lasciare qualche traccia su Instagram mostrando particolare insofferenza per tutto il clamore mediatico sollevato e per l’invadenza sulla questione. Al di là della notizia, vera o falsa che sia, molti si sono chiesti fino a che punto può spingersi il gossip se di mezzo c’è una questione così delicata come la gravidanza.

Goffredo Cerza e Aurora fu un colpo di fulmine

Aurora e Goffredo fanno coppia fissa oramai da anni. I due sono legatissimi tanto da essere andati da tempo a convivere. Il loro amore è nato grazie a degli amici in comune, che hanno fatto da Cupido peri due oramai inseparabili.

Lei conduttrice e figlia d’arte, il bel Goffredo invece è cresciuto lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo. È un affermato business analyst e con Aurora sembra fare davvero sul serio. Chissà che prima o poi oltre un figlio i due faranno parlare del loro amore per le tanto attese nozze.