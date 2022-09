Guendalina Tavassi, al mare è una bomba sexy ineguagliabile | Le immagini in bikini sono da urlo

Le fotografie scattate da Guendalina Tavassi la mostrano nel pieno del suo splendore. Al mare in bikini fa impallidire.

Il web è ricco, ormai, di fotografie provocanti da parte di donne, che sembrano essere molto apprezzate dal mondo maschile e non solo. Fra le tante, ve ne sono alcune che proprio li mandano fuori dai gangheri, per via della bellezza che emanano e del clamore mediatico che si portano dietro. Le influencer vivono di tali atteggiamenti e sanno bene come farsi piacere da taluni personaggi.

Fra queste ultime vi è anche Guendalina Tavassi, molto amata dal pubblico dietro gli smartphone. Le sue immagini fanno il giro del web, condivise su vari gruppi social e fra i diversi contatti. Quello che più piace ai suoi fan sono le sue prorompenti curve, che la donna riesce sempre a mettere in mostra al meglio, accontentandoli fino a dove può arrivare. Ovviamente, lei riesce a farsi conoscere non solo tramite queste attività.

Le recenti partecipazioni in tv di Guendalina Tavassi

L’estro e il suo modo di fare diretto è stato un marchio incontestabile della showgirl sin da quando si è fatta notare nella casa del Grande Fratello 11. Di lì in poi, ha saputo farsi apprezzare anche per altre partecipazioni sul piccolo schermo. Infatti, la vediamo spesso in tv, sia su Mediaset, che alla Rai. Inoltre, è molto nota per la partecipazione all’Isola dei famosi e per le recenti attività di concorrente nel Tale e quale show.

Le fotografie al mare di Guendalina Tavassi

Sono gli ultimi giorni d’estate e la donna si sta accingendo a trascorrere le vacanze in varie località. Di recente, aveva condiviso le immagini di lei sulla spiaggia di San Felice Circeo, sulle coste laziali. Ora, invece, ha cambiato destinazione, ma rimanendo sempre bagnata dalle acque del Mar Tirreno.

In particolare, si trova in Sardegna dove, a bordo di una barca, ha mostrato il suo prorompente fisico indossando un bikini. La notiamo sorridente e con una ciambella di salvataggio alle spalle, ma afferma nella didascalia che nell’ultima immagine la toglierà.

Il suo corpo è quello di una bomba sexy D.o.c. e lo sanno bene i suoi follower. In effetti, l’immagine ha ricevuto su Instagram i like di oltre 20 mila persone, oltre alla miriade di commenti di complimenti arrivati verso la bellezza che ha messo in mostra.