Harry e Meghan oggi a Londra, ma William non si fida: “Hanno paura delle registrazioni…”

Meghan Markle e il Principe Harry sono in Regno Unito ma ad attenderli hanno trovato molte porte chiuse, prime fra tutte quelle del palazzo reale

Meghan Markle e Harry sono tornati in Gran Bretagna per presenziare ad alcuni eventi in beneficenza, ma il loro incontro non è ben visto dalla famiglia reale che tiene le opportune distanze. Secondo fonti certe nessuno dei royals incontrerà i Sussex.

Che i rapporti fra Harry e Meghan e la famiglia reale non fossero idilliaci è cosa nota ma che la coppia non incontri nessun reale fa riflettere sulla gravità della frattura intercorrente fra loro. Dopo la partecipazione al giubileo di platino della regina i Sussex fanno nuovamente i conti con l’indifferenza della famiglia reale.

Le ragioni del gelo sono varie ma soprattutto Harry e Meghan ad oggi rappresentano un vero e proprio pericolo per la Royal Family, che in vista del loro soggiorno in Inghilterra ha preso le dovute precauzioni.

Harry e Meghan staranno bel lontani dalla Royal Family

Harry e Meghan non sono i benvenuti a Windsor. Il loro attivo in Gran Bretagna è stato accolto con timore dalla royal family. William e Kate non incontreranno i Sussex. Dei Fab Four non resta che un ricordo dato che ora Wiliam e Kate hanno perso la fiducia nei confronti di Harry e Meghan. Temono infatti che le loro parole possano essere strumentalizzate, dato il clamore mediatico che ha suscitato Meghan con le sue scottanti dichiarazioni sulla sua vita a palazzo.

Per non parlare dell’autobiografia di Harry che fa già tremare il Palazzo Reale. Ai Duchi è stata negata la protezione da parte della polizia inglese, sicché Harry ha dovuto occuparsi della sua sicurezza assumendo due società private che lo scorteranno insieme alla consorte.

William e Kate Middleton non si fidano più dei Sussex

Secondo quanto dichiarato dalla biografa reale Angela Levin la questione fiducia è centrale: “Hanno perso la fiducia. È possibile che registrino qualsiasi conversazioni e le usino contro la Famiglia Reale. Ha anche sottolineato che l’esitazione di Harry verso i Sussex dipenda da loro esagerano enormemente sono scortesi”.

I duchi il 6 settembre voleranno a Düsseldorf per annunciare l’apertura dei prossimi Invictus Games, mentre giovedì 8 sono attesi alla cerimonia dei WellChild Awards a Londra dove è previsto un discorso di Harry. L’agenda dei Sussex è talmente fitta che forse non avranno neanche tempo di notare quanto la famiglia reale voglia allontanarli.