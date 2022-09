Sabrina Ferilli, la sua gioia condivisa sul web | L’attrice non riesce a contenere l’emozione

Sabrina Ferilli è da sempre un’icona della cinematografia italiana. La sua bellezza non passa certo inosservata, ma questa volta ha voluto condividere sui social un successo per lei molto importante. Ecco di cosa si tratta.

Sabrina si è mostrata più volte quest’estate durante le sue vacanze al mare e in campagna, ma questa volta è arrivata l’ora di tornare a casa e di riiniziare ad affrontare i suoi numerosissimi impegni lavorativi. Sabrina, infatti, oltre ad essere un’attrice dal talento straordinario e da qualche anno una showgirl di successo, è una delle donne più affascinanti del panorama nazionale.

Sabrina Ferilli negli anni il suo talento e il suo fascino sono aumentati

La Ferilli a 58 anni mantiene ancora la bellezza di sempre e il suo sguardo magnetico e il sorriso provocante che contraddistingue da sempre il suo fascino mediterraneo, incanta tuttora milioni di fan. La sua carriera è sconfinata. La ricordiamo in moltissimi film di registi del calibro di Paolo Virzi , Vincenzo Salemme, Francesco Nuti, Sergio Castellitto e Paolo sorrentino con i quali è andata in scena in pellicole indimenticabili.

È un’icona sexy della cinematografia italiana, ma ha anche interpretato ruoli più impegnati in serie televisive dallo straordinario successo come Svegliati amore mio, L’amore strappato, Dalida e Anna e i cinque. Negli ultimi anni ha anche ricoperto il ruolo di giudice nel programma di Maria de filippi Tu si que vales. Tra le due è sempre trapelata una sintonia eccezionale e gli sketch esilaranti che nascono dall’improvvisazione in studio hanno tenuto incollati milioni di telespettatori ad ogni puntata dello show televisivo.

Sabrina Ferilli è anche un simbolo della romanità ed infatti, non ha mai nascosto la sua passione per la squadra di calcio della capitale. In occasione della vittoria dello scudetto, infatti, tutti la ricordano in un provocante spogliarello promesso ai suoi tifosi durante la stagione calcistica.

Sabrina Ferilli, la sua gioia condivisa con tutto il pubblico

Sabrina Ferilli è solita condividere con i suoi fan numerosi momenti della sua vita ed è questo il caso dell’ultimo post pubblicato su Instagram nel quale mostra al suo affezionato pubblico un successo che la riempie di orgoglio.

Sabrina pubblica una foto che la ritrae molto sorridente con in mano un grosso melograno fiorito e cresciuto sul suo terrazzino. La soddisfazione è grandissima ed infatti Sabrina commenta l’evento con estrema gioia. I commenti che appaiono sotto il post sono tantissimi e alcuni arrivano anche da personaggi molto famosi che si congratulano con lei.