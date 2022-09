Antonella Clerici, bordata alla Rai: “Troppi programmi con cuochi e ricette la mia trasmissione rischia di…”

La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nel corso di un’intervista. Ecco cosa ha detto.

Lei è una delle conduttrici più amate e note del piccolo schermo, tra i volti più famosi di casa Rai, per oltre 15 anni al timone del fortunato programma La prova del Cuoco, su Rai Uno.

Stiamo parlando chiaramente di Antonella Clerici, oggi alla conduzione del programma di Rai Uno, E’ sempre mezzogiorno che, in meno di due anni, si è ripreso la scena nella fascia mattiniera del piccolo schermo nostrano.

Non solo. Antonella Clerici ha rivoluzionato e portato al successo anche il programma The Voice Senior, sempre su Rai Uno. Dopo le vacanze, passate in Normandia, la conduttrice è pronta a tornare negli studi di E’ sempre mezzogiorno.

Le parole di Antonella Clerici

Nel corso di un’intervista rilasciata a DiPiù, Antonella Clerici ha parlato della programmazione nella sua fascia oraria volendo – così pare – togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ha spiegato: “Mi dispiace che la Rai mandi in onda tanti programmi, alcuni anche alla stessa ora, con cuochi e ricette. Credo che così rischi di inflazionare trasmissioni come la mia che funzionano bene”. Subito dopo, la conduttrice, ha corretto il tiro: “So di non avere l’esclusiva della cucina in televisione, ma credo, e lo dico senza fare polemica, che dovrebbe esserci un po’ più di attenzione in questo”.

Le voci di un matrimonio della conduttrice

In questa estate, la conduttrice è stata al centro di diversi rumors gossip. In primis, si è parlato di un suo trasferimento permanente in Normandia, nord della Francia, da sempre uno dei suoi luoghi del cuore, dove si reca più volte all’anno. Poi, si è parlato con insistenza di nozze imminenti di Antonella Clerici con il suo compagno, l’imprenditore Vittorio Garrone.

Entrambe le circostanze sono state negate da Antonella Clerici. Anche il matrimonio – dato quasi per certo su alcuni media – non dovrebbe svolgersi: la coppia, ha spiegato la stessa conduttrice, è felicissima così.