Antonio Conte, al Tottenham sono rimasti senza parole | L’allenamento è da non credere

Antonio Conte ha portato al Tottenham un metodo d’allenamento del tutto diverso dal solito. Non è la solita tattica e questo ha sconvolto un po’ i tifosi Spurs.

Antonio Conte è uno degli allenatori italiani più vincenti degli ultimi anni. Cominciando la sua avventura nel grande calcio sulla panchina della “sua” Juventus, portando i bianconeri a vincere lo scudetto dopo stagioni di buio, ha continuato ad accumulare successi ovunque è andato.

Dal 2016 al 2018 è volato in Premier League dove ha allenato il Chelsea, conquistando anche con Blues sia la vittoria del campionato che della FA Cup. Ritornato in Italia, sedendosi sulla panchina dell’Inter, Conte ha riportato lo scudetto in casa nerazzurra 11 anni dopo l’ultima volta.

Sorprendendo tutti ha poi lasciato la squadra milanese e dal novembre 2021 è tornato in Inghilterra, diventando il manager di un outsider come il Tottenham. Per il momento non ha ancora conquistato successi con gli Spurs, ma questa stagione è partita con i migliori propositi.

Conte ha infatti potuto lavorare sin dall’estate con la squadra, programmando anche il mercato e consigliando alla società i rinforzi desiderati per rinforzare la rosa. Ora il club londinese è uno di quelli inseriti nella lotta al titolo, ponendosi subito ai primi posti della classifica di Premier League.

I modi di allenare di Conte hanno sin da subito sorpreso sia i tifosi che la dirigenza del Tottenham. Carichi pesanti, chilometri di corsa, ma non solo. È la metodologia per studiare la tattica che ha lasciato senza parole gli Spurs.

Antonio Conte, gli allenamenti al Tottenham utilizzando il Subbuteo

Una delle grandissime passioni di Antonio Conte è il Subbuteo, il gioco calcistico da tavolo nato in Inghilterra nel 1947 su invenzione di un ornitologo che ha accompagnato l’allenatore nella sua infanzia e che continua tuttora a essere elemento fondamentale per lui.

Il tappeto verde è infatti uno degli oggetti che l’allenatore italiano utilizza per allenare le sue squadre. L’ex calciatore inglese Owen Hargreaves ha intervistato recentemente Conte gli ha chiesto proprio della sua passione per il Subbuteo.

“Uso il Subbuteo per studiare, e a volte anche per spiegare alcune situazioni tattiche ai miei calciatori. Col Subbuteo mi sento come a casa mia”. Ha svelato Conte all’ex centrocampista dell’Inghilterra.

Nelle foto postate sui social dal tecnico, che in carriera è stato anche commissario tecnico della Nazionale italiana, spesso compare sullo sfondo il tappeto del Subbuteo con tanto di pedina schierate. E ora ecco svelato il mistero della presenza del tavole verde negli uffici di Antonio Conte.