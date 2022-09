GF Vip 7, Pamela Prati rivelerà la verità su Mark Caltagirone nella casa? “Raccontarne i dettagli…”

L’annuncio di Pamela Prati, che entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 7, alimenta vecchie storie non ancora chiarite. Cosa sta accadendo.

Lei è uno dei volti più noti del piccolo schermo nostrano, protagonista da decenni del mondo dello spettacolo italiano e di alcuni dei più importanti e di successo programmi della televisione nostrana.

Stiamo parlando di Pamela Prati, nome d’arte di Paola Pamela Pireddu. In un articolo apparso nel numero di questa settimane di Chi – diretto da Alfonso Signorini – la showgirl ha annunciato che sarà una delle concorrenti della prossima edizione, la settima, del Grande Fratello Vip.

La notizia era nell’aria da qualche giorno ma, come fatto notare da molti esperti del mondo dello spettacolo, c’era da superare l’ostacolo delle querele di Pamela Prati ad alcuni programmi Mediaset, in merito al caso Caltagirone.

Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone

Abbiamo scritto c’era perché, a quanto pare, il nodo sarebbe stato risolto: la showgirl potrebbe ritirare le querele. Sarebbe stato questo il suo “lasciapassare” per varcare la porta rossa di Cologno Monzese. Ma, stando a quando scrive Fanpage, proprio nella casa Pamela Prati potrebbe tornare sull’argomento Mark Caltagirone. Si legge: “Si proverà a far luce sui dettagli rimasti ancora nell’ombra, con particolare riferimento al fenomeno del catfishing. Sarà la Prati, successivamente, a decidere se far calare l’oblio sulla vicenda o raccontarne i dettagli ai compagni nella Casa”.

Sulla vicenda si è espressa anche Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati che, parlando del caso Caltagirone, ha spiegato sui social: “Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). La verità la sappiamo entrambe. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Prati (@pamelaprati)

Le parole della showgirl

Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Chi, Pamela Prati ha parlato anche della sua precedente esperienza nella casa più spiata d’Italia. Ha raccontato: “Sono passati tanti anni dalla mia partecipazione al GF Vip e sono molto cambiata. […] Cercherò i miei spazi anche perché sono una sign­ora, ho la mia età. Mi piacerebbe farmi degli amici anche ne­lla Casa”.

E ancora: “Sarebbe bello ved­ere una storia d’amo­re fra due adulti, perché un adulto ha un vissuto, è più consapevole, ma deve va­lerne la pena. Se tr­ovassi l’amore farei un bel regalo ad Al­fonso Signorini per ringraziarlo. Lui mi conosce bene e sa cosa ho passato e ha vissuto emozioni e delusioni simili alle mie”.