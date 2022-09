GF Vip 7, Signorini sceglie un tronista ma spacca i social: “Lui molto discusso”

Tutto pronto per il GF VIP 7 e nelle ultime ore circola l’indiscrezione su un presunto ex tronista pronto a fare ingresso in casa

Tra pochi giorni inizierà il GF Vip 7, il l reality show condotto da Alfonso Signorini e secondo le indiscrezioni, si preannunciano numerosi colpi di scena. Tutti si chiedono quali saranno i vip che faranno ingresso nella casa più spiata d’Italia, e nelle ultime ore un noto esperto di gossip si è sbilanciato, stuzzicando la curiosità degli spettatori.

Il colpo di scena avrebbe come protagonista un ex volto noto del dating show Uomini e Donne perché come dichiarato dalla fonte: “Ho appena saputo che a varcare la porta rossa sarà un tronista molto discusso”. Subito è partito il toto tronista, in assenza di ulteriori indizi sulla sua identità.

Ad oggi, infatti, il cast del programma è ancora avvolto dal mistero. Confermato Giovanni Ciacci per il resto dei concorrenti si parla di indiscrezioni e di grandi esclusi. La produzione del programma capitanato da Alfonso Signorini è stata molto attenta ed è riuscita a mantenere sulle spine il pubblico.

Un chiacchierato influencer al GF Vip 7

Tutto pronto per il GF Vip 7 in arrivo su Canale 5 il prossimo 19 settembre. Nelle ultime ore è circolata un’indiscrezione che vorrebbe tra i partecipanti un volto noto di uomini e donne. Un noto esperto di gossip ha lanciato la bomba, non svelando l’identità ma dichiarando: “Avrò la conferma questi giorni, ma è quasi certo! Pare abbia pure firmato il contratto“.

Si susseguono le supposizioni su quale sia l’identità del chiacchierato tronista. Sono emersi i nomi di Luca Salatino e Matteo Ranieri, che avrebbero fatto il provino per provare ad entrare nella casa più spiata d’Italia.

Anticipazioni sulla nuova edizione del GF Vip: ufficializzata la partecipazione di una famosa cantante

Alfonso Signorini dopo mesi di indizi social finalmente comincia a sbilanciarsi, svelando alcuni dettagli della prossima edizione del Grande Fratello Vip 7. In una recente intervista il conduttore ha reso noto che i ventiquattro concorrenti saranno svelati nelle prime due puntate. Ha inoltre confermato la partecipazione di Wilma Goich.

Ha poi ha annunciato: “Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono da mondi più disparati, gente poco nota che ha una storia e un background importante che calza a pennello”. Il conduttore ha infine preannunciato che la casa ha subito un interessante restyling.