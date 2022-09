Guendalina Tavassi, la scollatura è esagerata e scopre tutto | Il seno in primo piano confonde la vista

Il vestito che ha indossato Guendalina Tavassi ha una scollatura a dir poco esagerata. Il seno straborda e i fan vanno letteralmente in delirio.

L’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi ha partecipato alla sfilata del Festival del cinema di Venezia, ma per quanto riguarda il tuo outfit non è andato tutto per il meglio.

Guendalina, il successo ottenuto dopo qualche difficoltà

Guendalina, ha un’infanzia non molto facile, poiché lei stessa ha dichiarato di aver sofferto molto per il precoce divorzio dei suoi genitori. Da giovanissima insieme al suo compagno dell’epoca, Remo Nicolini, mette al mondo la sua prima figlia Gaia per la quale nutre un amore sconfinato e che nell’ultimo periodo le ha donato una grande soddisfazione vincendo la fascia di Miss Cinema Roma.

La Tavassi, non è rimasta in buoni rapporti con il suo ex compagno, ma oggi è felicemente fidanzata con Federico Perna, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo, un imprenditore del settore della ristorazione. Guendalina, però alle spalle ha un matrimonio naufragato con Umberto D’Aponte dal quale sono nati Chloe e Salvatore, i suoi due bambini che oggi hanno rispettivamente 9 e 6 anni. Oggi Guendalina è un’affermata influencer e donna dello spettacolo oltre che imprenditrice. La showgirl, infatti, ha un locale di proprietà nella capitale.

Viene conosciuta dal grande pubblico soprattutto con la partecipazione al reality show Grande Fratello nel quale prende parte per l’11ª edizione. Da quel momento è diventata un volto noto della televisione e tuttora è spesso ospite di numerosi programmi televisivi come opinionista o showgirl. Successivamente partecipa anche all’Isola dei Famosi insieme a suo fratello Edoardo Tavassi.

La coppia si è fatta notare da subito per la sua esuberanza e la spiccata ironia con la quale ha tenuto alto il morale a tutta la comitiva di naufraghi. Guendalina ha lasciato il reality in corsa proprio quando la produzione aveva deciso di allungare la messa in onda di circa un mese. Ha preso una decisione netta anche pensando agli impegni lasciati in Italia riguardo ai suoi due figli piccoli.

L’outfit esagerato protagonista di una “disavventura”

In questi giorni l’ex gieffina è stata invitata alla mostra internazionale del cinema di Venezia dove ha sfilato con molto orgoglio sul famosissimo Red Carpet seguito da tutto il mondo. La stessa influencer, però ha raccontato una piccola disavventura che le è accaduta poco prima di fare il suo ingresso.

In albergo si è rovesciata accidentalmente un bicchiere di Coca-Cola che le ha rovinato l’abito nero che aveva preparato per la sfilata. La showgirl ha subito rimediato con un nuovo outfit che aveva prontamente conservato in valigia memore, forse, dell’accaduto dell’anno precedente durante il quale, poco prima di uscire dall’hotel le si era rotta la cerniera dell’abito.

I fan, comunque, hanno avuto modo di apprezzare la sensualità del vestito tramite una foto scattata prima dell’incidente. L’abito aveva una scollatura veramente esagerata che metteva in mostra il prorompente seno dell’influencer. L’immagine, pubblicata su Instagram ha fatto impazzire tutti i suoi fan che hanno inondato il post di commenti e like.