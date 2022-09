Incidente al luna park: la giostra precipita a terra | Attimi di terrore tra la folla

Momenti di terrore al luna park: la piattaforma di una giostra si è staccata precipitando per 25 metri nella serata di domenica a causa di un problema tecnico.

Il video girato al luna park nel momento dell’incidente è diventato subito virale. Tutto è accaduto durante un evento che, inizialmente, si sarebbe dovuto concludere il 31 agosto. Gli organizzatori, però, hanno deciso di spostare la data all’11 settembre.

L’estate, d’altronde, non è ancora finita e sono tantissime le famiglie che si sono presentate al luna park per godersi qualche momento di svago prima di ritornare al lavoro o a scuola. Ma purtroppo l’evento si è trasformato in un incubo per le persone rimaste coinvolte nel terribile incidente.

Incidente al luna park: cos’è successo

Erano circa 15 le persone che si trovavano sulla giostra quando la piattaforma girevole si è staccata ed è precipitata scivolando lungo la struttura centrale. Dal video postato sul web, possiamo vedere la piattaforma inclinarsi, per poi cadere a precipizio per 25 metri e sbattere con violenza una volta arrivata a terra.

Fortunatamente non c’è stata nessuna tragedia: nessuno dei presenti ha perso la vita ma sono almeno 10 le persone ad essere rimaste gravemente ferite, tra cui cinque bambini. In seguito all’incidente sono stati trasportati e ricoverati in ospedale: i feriti – oltre a presentare forti dolori al collo e alla testa – sono in stato di shock.

A far discutere sono le misure di sicurezza adottate dal luna park. I presenti, prima che la piattaforma della giostra precipitasse, avevano fatto notare la mancanza di misure adeguate.

Come se ciò non bastasse, non era presente nemmeno un ambulanza al momento dell’incidente. In base a quanto riferito dai testimoni, i dipendenti e gli organizzatori del luna park sarebbe scappati subito dopo l’accaduto.

Le dichiarazioni degli organizzatori

Ora l’organizzatore dell’evento, Sunny Singh, dovrà sicuramente dare delle spiegazioni. Non solo per quello si suppone sia stato un problema tecnico ma anche per l’assenza di misure di sicurezza e per il comportamento dello staff.

L’indicente è avvenuto in un luna park allestito nel distretto del Mohali, in India. Per il momento l’organizzatore si è limitato ad affermare: “Anche in precedenza abbiamo organizzato diverse feste ma non è mai successo. Collaboreremo con la polizia e l’amministrazione”.

Anche la compagnia Mukesh Sharma, alla quale appartiene la giostra, dovrà testimoniare sull’accaduto. Per quanto riguarda i feriti, attualmente sono ancora in ricovero. I medici hanno dichiarato che non è previsto nessun intervento chirurgico.