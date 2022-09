Uomini e Donne, anticipazioni 19 settembre: in onda le grandi nozze

Tutto pronto per la prima puntata della nuova stagione del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, su Canale 5. Ecco cosa accadrà.

Nei giorni scorso sono state ultimate le registrazioni della prima puntata del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Non sono mancate di certo sorprese.

Nonostante gli accorgimenti della redazione, anche della prima puntata, sono trapelate delle anticipazioni. L’appuntamento in questione andrà in onda il prossimo lunedì 19 settembre, dalle 14.45 circa.

Cosa accadrà nella prima puntata

Stando alle anticipazioni che circolano sui social, i telespettatori assisteranno, nella prima puntata, ad un grande evento tenutosi in estate. Si tratta delle nozze di Biagio Buonomo e Caterina Corradino. I due si sono conosciuti, trono over, nel parterre di Uomini e Donne e non si sono più lasciati. La decisione del matrimonio è maturata tempo fa e le immagini – come avvenuto per diverse altre coppie – saranno trasmesse su Canale 5. In studio anche i due protagonisti, che commenteranno il video di quel giorno e il primo periodo insieme da sposati.

L’assenza di Biagio Di Maro

A saltare subito all’occhio nel corso delle registrazioni della prima puntata di Uomini e Donne, certamente, è l’assenza del cavaliere Biagio Di Maro. La notizia era nell’aria ma, stando a quanto si mormora, a decidere sul suo allontanamento sarebbe stata Maria De Filippi in persona. La padrona di casa non avrebbe gradito alcuni comportamenti del cavaliere partenopeo.

Presenti, invece, Riccardo Guarnieri e Ida Platano, i quali hanno subito battibeccato. Il cavaliere ha manifestato interesse per la neo tronista Federica Aversano, mentre la dama è uscita con Alessandro. Tra i confermati del trono over anche Pinuccia, Armando Incarnato e Gemma Galgani. In particolare la dama torinese 72enne ha un nuovo corteggiatore, Didier.