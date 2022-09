Wanda Nara, il VIDEO manda i fan fuori di testa | Le immagini non sono adatte ai deboli di cuore

Wanda Nara con questo ultimo video ha sconvolto letteralmente i fan. Una sequenza di immagini al cardiopalma che la ritraggono più in forma che mai. Il web, ovviamente, è andato in delirio.

Wanda Nara, la sua carriera all’apice del successo

Wanda Nara sta passando queste giornate oltre oceano. Sta infatti per partire il suo nuovo progetto a Miami con l’apertura al pubblico del suo negozio pubblicizzato a lungo su Internet. La bella Argentina sta lanciando una linea di cosmetici che verranno per la prima volta commercializzati negli Stati Uniti attraverso il suo punto vendita Wanda Cosmetic.

Contemporaneamente si attendono notizie riguardo il futuro calcistico di suo marito del quale è anche la famosa procuratrice. La famiglia è in attesa di novità dal club francese, il Paris San Germain.

Wanda, intanto, esprime gratitudine e gioia anche attraverso recenti interviste nelle quali ha dichiarato di sentirsi onorata di intraprendere questa nuova avventura nella città statunitense. L’argentina, infatti, ha parlato di una bellissima comunità sudamericana presente proprio a Miami che la sta accogliendo e ospitando come non si sarebbe mai potuta immaginare neanche nei suoi migliori sogni.

Ovviamente la famiglia è pronta a trasferirsi definitivamente a Miami, ma è in attesa delle novità lavorative di suo marito Mauro Icardi. Nel frattempo che il calciatore manda avanti le sue trattative con i club stranieri, Wanda si impegna lavorativamente anche per lanciare la sua nuova linea di costumi, Wanda Swim per la quale si è impegnata non poco nell’ultimo periodo.

La carriera dell’Argentina, quindi, sta raggiungendo l’apice del successo e ovviamente non potrà essere ostacolata da eventuali scelte del marito che fino ad oggi le è stato comunque accanto.

Il Video che ha fatto impazzire il web

Proprio in occasione del lancio della sua nuova linea di abbigliamento estivo, Wanda pubblica online un video con una serie di immagini in sequenza che lasciano il pubblico letteralmente senza parole. Si susseguono momenti di back stage della campagna pubblicitaria dei costumi dalle line sensuali e provocanti.

Indossati dalla splendida Argentina risaltano ancor di più le sue forme prosperose che puntualmente incantano il web. Si va dai costumi interi con scollature esagerate a bikini ridotti fino a perizoma che mettono in bella mostra il lato B “osannato” dal web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Ancora una volta l’Argentina mette a segno un colpo e questo non fa altro che incrementare la sua popolarità che negli ultimi mesi è schizzata alle stelle. Il suo profilo Instagram, infatti, conta più di 14 milioni di follower e, visto anche i contenuti che pubblica, siamo certi siano destinati ad aumentare sensibilmente nei prossimi periodi.