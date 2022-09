Avete mai visto il nipote di Mara Venier? È un ragazzo dalla bellezza straordinaria

Mara Venier la conosciamo molto bene, grazie ai suoi tanti anni di televisione. Ma avete mai visto suo nipote? E’ un ragazzo dalla bellezza straordinaria, vedere per credere.

Mara Venier. Tutti la conosciamo così, anche se si tratta del semplice pseudonimo di Mara Povoleri, nata a Venezia il 20 ottobre 1950. Potremmo definirla una delle colonne portanti della televisione italiana, ragion per cui parlarne approfonditamente non è mai sbagliato.

Mara Venier, carriera e vita privata di un’icona della TV italiana

Attrice, conduttrice televisiva, opinionista ed ex modella. Tutto questo è stata ed è Mara Venier, che ha esordito nel mondo dello spettacolo come attrice. Tuttavia, il suo grande successo lo deve al ruolo di presentatrice, con il quale ha debuttato in TV alla fine degli anni ottanta.

Negli anni novanta, grazie alla presentazione di Domenica In su rai Uno, inizia la sua straordinaria scalata nazionale. Condurrà questa trasmissione per ben tredici stagioni. Grazie a questo programma, ancora oggi è soprannominata Signora della domenica e Zia Mara.

A dire il vero, fino al 2015 ha alternato la carriera di attrice a quella di conduttrice per dedicarsi poi esclusivamente alla seconda. Dal 2010 al 2013 ha condotto, ottenendo anche in questo caso grandi risultati, La vita in diretta.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata legata all’attore Francesco Ferracini – tragicamente scomparso nel 2016 – dal quale è nata sua figlia Elisabetta. I due si sono sposati, ma il matrimonio non è durato molto.

Ha avuto anche un figlio, Paolo, dall’attore Pier Paolo Capponi. Nell’84 ha sposato Jerry Calà, successivamente ha avuto una lunghissima storia d’amore con Renzo Arbore, durata fino al 1997. Dal 2006 è sposata con Nicola Carraro, produttore cinematografico.

Mara Venier, ecco suo nipote: lo ha svelato su Instagram

Insomma, una carriera davvero degna di nota per Mara Venier, che dopo tanti anni è finalmente felice al fianco di un uomo con il quale è legata ormai da quasi vent’anni. E a proposito di legami, la famosa conduttrice ha mostrato suo nipote sui social media.

Parliamo di Giulio Longari, figlio di Elisabetta Ferracini – la figlia di mara Venier – e Carlo Longari. Uno splendido ragazzo con cui sua nonna è legatissima.

Li vediamo insieme, in un recente post Instagram pubblicato dalla signora della domenica nel quale mostra a tutti i suoi followers il ragazzo. I complimenti non mancano minimamente, come non è assente l’orgoglio di Mara Venier che può davvero andare fiera del suo nucleo familiare.