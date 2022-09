GF Vip 7, Signorini e il “no grazie” dell’opinionista di Barbara D’Urso: smentito un altro nome per il reality

Tra conferme e smentite si sta svelando pian piano il cast del GF Vip 7. Confermata Pamela Prati mentre un’altra showgirl smentisce

La casa del GF Vip 7 sta per riaprire le sue porte e tra pochi giorni si scopriranno i nomi dei vip prescelti dal conduttore Alfonso Signorini. Dopo un’estate per molti vip passata a contendersi l’ingresso in casa la rosa dei concorrenti è oramai formata anche se non smettono di circolare indiscrezioni sui presunti concorrenti.

Negli ultimi giorni agli onori del gossip era salito il nome di un’opinionista di Barbara d’Urso considerata possibile concorrente del tanto atteso programma. Ma la diretta interessata ha subito smentito la notizia e lo ha fatto tramite il suo profilo Instagram.

Stiamo parlando della nota attrice e showgirl Sarah Altobello che tramite nel suo post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram ha scritto: “In relazione alle notizie uscite sui vari media, relativa ad una mia presunta partecipazione voglio comunicarvi che sono destituite da ogni fondamento”.

La nota showgirl non sarà al GF Vip 7

Tra indiscrezioni e smentite si è ufficialmente formato il cast del GF Vip 7 anche se non mancano le fake news. Recentemente coinvolta dal gossip sulla partecipazione al reality è stata Sarah Altobello, conosciuta dal pubblico soprattutto per essere stata spesso ospite dei programmi di Barbara d’Urso.

Un noto sito di gossip aveva così scritto: “E’ la nuova concorrente. Vi sveliamo in esclusiva questo scoop. Finora il suo nome non era stato svelato da nessun blog o giornale”. La diretta interessata proprio oggi ha commentato: “Non sarò nella casa”.

Le ultime indiscrezioni sul cast del GF Vip 7: ecco chi sono i probabili concorrenti

Dai nomi dei tre concorrenti svelati si presume che al GF Vip 7 se ne vedranno delle belle. I tre concorrenti ufficiali per il momento sono Wilma Goich, Giovanni Ciacci e Pamela Prati che in un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha dichiarato che farà parte del cast. Spuntano però numerosi nomi, tra cui spiccano Ginevra Lamborghini, Carolina Marconi, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi, Teresa Langella, Sofia Giale De Dona, Antonella Fiordelisi

Un noto sito di gossip fa sapere che probabilmente anche lo sportivo Amaurys Perez dovrebbe entrare nella casa di Cinecittà. Mentre invece un noto influencer spoilera il nome dell’ex tronista Luca Salatino che a quanto pare avrebbe firmato già il contratto.