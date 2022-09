Harry e Meghan rivolgeranno la parola a Kate e William soltanto ad una condizione: “Attende da anni”

Nel loro recente viaggio nel Regno Unito, i Duchi Harry e Meghan Markle non hanno incontrato i Duchi Kate e William. Ecco perché.

Nei giorni scorsi, i Duchi del Sussex sono tornati nel Regno Unito per la prima volta dal Giubileo per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. Il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle, non parlavano però in pubblico da anni a Londra.

I Duchi del Sussex hanno partecipato a diverse cerimonie, una delle quali anche a Berlino, ma sono subito rientrati a Los Angeles. Come da previsioni, non hanno incontrato i Duchi di Cambridge, il Principe William e la Duchessa Kate Middleton.

Ma, contrariamente alle previsioni, il veto ad un incontrato non sarebbe stato posto dal Principe William, bensì dal suo fratello Harry. Ecco cosa è successo.

La condizione posta dal Principe Harry

Stando a quanto scrive il The Sun, che cita una fonte molto vicina al Principe William, sarebbe stato il Principe Harry a rifiutare un incontro con suo fratello e sua cognata, la Duchessa Kate Middleton. E dire che, per alcuni giorni, le due coppie hanno soggiornato a pochi metri di distanza: una al Frogmore Cottage, l’altra all’Adelaide Cottage, entrambi a Windsor.

Secondo tale fonte, il Principe Harry attende le scuse pubbliche del Principe William: lo accusa di averlo lasciato da solo nel periodo di sua maggiore vulnerabilità. Quando, cioè, lui e sua moglie Meghan Markle furono bersagliati dalla stampa britannica. Se non dovessero pervenire le scuse richieste, spiega questa fonte, i due potrebbero non parlarsi mai più.

Il ruolo di Harry e Meghan

A quanto pare, il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle, non avrebbero incontrato nemmeno la Regina Elisabetta, la quale si trova nel Castello di Balmoral, in Scozia. La Sovrana, alle prese con problemi di salute, ha ricevuto nella residenza Windsor la neo prima ministra britannica Liz Truss.

Stando invece ai rumors, il Principe Harry sarebbe in rotta anche con suo padre, il Principe Carlo, più o meno per gli stessi motivi, ovvero la mancata difesa durante l’attacco dei media britannici. A confermare queste indiscrezioni anche le parole di Meghan Markle nel corso di una recente intervista rilasciata a The Cut: “Harry mi ha detto di aver perso suo padre”.