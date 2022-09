Harry Styles, protagonista indiscusso del Festival di Venezia | Il suo stile è inconfondibile

Il cantante Harry Styles è stato certamente la star più acclamata del Festival di Venezia. La folla è impazzita, soprattutto i più giovani, all’entrata della celebrity. In veste di attore, poi, colpisce ancora di più!

La 79° edizione della Mostra cinematografica di Venezia è iniziata il 31 Agosto e terrà la sua chiusura il 10 Settembre. Inutile dire la grande emozione per i fan che seguono da tanto i loro idoli.

La sesta giornata ha puntato i riflettori su Harry Styles, ragazzo dal grande talento musicale. Ha dato prova anche di essere un grande artista anche per la settima arte. Prende così parte come ruolo da protagonista per il nuovo thriller di Olivia Wilde “Don’t worry Darling”.

Trama del film

Alice (Pugh) e Jack (Styles) vivono in una città degli anni Cinquanta-creata da Victory- volta al solo focalizzarsi sul guadagno e sul lusso. Questo è dovuto al fatto che all’insaputa di tutti gli abitanti della città, si cela un lavoro top-secret, ed è il reale motivo del perché è stata ideata questa singolare realtà cittadina.

Tutto sembra perfettamente paradisiaco, e il desiderio di guadagnare spinge sempre di più la popolazione a intraprendere questa vita indirizzata alla carriera e al guadagno, grazie anche all’affiancamento dell’amministratore delegato Frank (Pine).

Presto però si scoprirà che sotto quella superficie di una vita agiata e al limite del lusso, c’è qualcosa che non può essere svelato. I protagonisti, avendo preso ad un certo punto un sentimento di coscienza, si interrogano sulla reale causa che lega le loro vite in quella realtà fuorviante.

L’approdo di Harry Styles e della sua nuova compagna e ideatrice del film, Olivia Wilde

Sembra che la star del film abbia intrapreso di recente una nuova relazione proprio con la regista del film “Don’t Worry Darling”. Harry Styles per l’occasione ha preferito anche questa volta indossare Gucci, di cui ormai è ambassador, tant’è che ha firmato una collezione con Alessandro Michele denominata “Gucci HA HA HA“. Lo vediamo quindi, nelle foto insieme anche al cast, con blazer gessato color panna, pantaloni sartoriali blu con canotta bianca e foulard al collo da playboy anni 70.

Per quanto riguarda il momento del suo arrivo, è comparso con degli occhialini che hanno ricordato a molti Elton John.

Come il suo inconfondibile e ormai iconico stile, Harry Styles certamente sorprenderà i suoi fan per il suo nuovo film. Già in altre occasioni, la star ha saputo tenere testa alla macchina da presa, mostrando il suo talento come artista a 360°.