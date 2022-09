Il Paradiso delle Signore 7, Vittorio stregato da Matilde ma la reazione di Marta…

Mancano davvero pochi giorni all’inizio della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 7: scopriamo il ruolo di Vittorio e Matilde.

In questi giorni, la Rai ha deciso di mandare in onda gli ultimi cinque episodi della scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore, spostando così la soap Sei Sorelle su Rai Premium. L’obiettivo? Creare ancora più attesa nei telespettatori, ma anche fare un breve ripasso.

Già perché quella che ci attende da lunedì 19 settembre, come sempre dalle 15.55 dopo Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, sarà una stagione ricca di colpi di scena. E, stando ai rumors, potrebbe addirittura essere l’ultima.

Nei prossimi mesi, in particolare da metà novembre a metà dicembre, Il Paradiso delle Signore 7 si fermerà in concomitanza con i Mondiali di calcio che andranno in onda su Rai Uno.

La prossima stagione: il ruolo di Matilde Frigerio

Tra i debutti più attesi degli ultimi anni nella fortunata serie di Rai Uno c’è certamente quello di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo. Quest’ultima è la moglie di Tancredi di Sant’Erasmo, nipote di Adelaide e fratello di Marco. L’attrice Chiara Baschetti, che interpreta Matilde – e che abbiamo già visto al fianco di Gianni Morandi ne L’isola di Pietro – ha rivelato che tra il suo personaggio e Vittorio Conti nascerà subito qualcosa: “Matilde inizia a lavorare con lei al grande magazzino. Con Vittorio scocca subito una scintilla, una empatia caratteriale”.

Cosa accadrà nelle prossime puntate

Ma andiamo con ordine. Matilde Frigerio lavorava nel mobilificio di famiglia come dirigente alla contabilità, sino a quando l’azienda è stata distrutta da un incendio. Suo marito Tancredi le aveva promesso di ricostruirlo, salvo poi ritirare la promessa perché avrebbe voluto Matilde a casa, a badare alla casa. Per questo motivo, la donna scappa da Torino e si rifugia da Milano, da Adelaide, con la quale ha ottimi rapporti. La Contessa – che si scontrerà nelle prima puntate con Umberto e Vittorio – le offrirà un posto al Paradiso per gestire le sue quote del grande magazzino.

Vittorio Conti resterà stregato da Matilde: carismatica, elegante, donna in carriera e bellissima, la giovane farà subito breccia nel cuore del Conti che, nella scorsa stagione, ha subito diverse delusione. Come ricordiamo, prima il ritorno di Tina con suo marito a Londra, poi l’addio a Milano di Beatrice con Dante Romagnoli. Ma c’è un’incognita: Vittorio è ancora sposato con Marta Guarnieri – non c’era il divorzio all’epoca – la quale risiede da un anno e mezzo a New York. Come reagirà la fotografa dinanzi al nuovo amore di Vittorio? Non ci resta che scoprirlo.