Paolo Bonolis: la dichiarazione della moglie, Sonia Bruganelli, spiazza tutti | Sono una coppia aperta?

Dopo un’intervista fatta a Sonia Bruganelli, l’idea che con Paolo Bonolis siano una coppia aperta è sempre più reale. Le sue dichiarazioni hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Oggi non ci si sorprende più in merito a determinate dichiarazioni che avrebbero fatto un enorme scalpore in passato. L’amore fra le coppie sembra essere cambiato drasticamente negli anni e la manfrina del ‘one love, one life’ sembra essere sempre più un’utopia. In effetti, sono tantissime le relazioni che finiscono per via di tradimenti, anche se la persona che tradisce non sempre è innamorato, o vuole bene, a una sola delle due con cui si rapporta.

A volte, questa asserzione porta diversi soggetti ad arrivare a una soluzione benefica per tutti. Ossia, rendere la relazione aperta a nuove esperienze, pur non perdendo quella iniziale. Un gioco intrigato a cui sembrano prender parte in tanti, ma che resta nascosto all’opinione pubblica. Ora, anche due notissimi personaggi facenti parte del mondo dello spettacolo sembrano ragionare in questo modo.

La coppia Bonolis-Bruganelli è aperta?

Dare notizie del genere è sempre difficile, dato che non si hanno certezze in merito. Finché la questione non divenga meno scandalosa nel nostro paese, allora chi ne fa parte tende sempre ad essere schivo in merito. Eppure, dalle recenti dichiarazioni rilasciate dalla commentatrice del Gf vip, Sonia Bruganelli, sembra proprio che la relazione con il marito sia poligama.

Il video di Sonia Bruganelli relativo al rapporto con Paolo Bonolis

Alcuni se ne fregano dell’opinione pubblica e tendono ad affermare ciò che molti vorrebbero, ma che non hanno coraggio. Fra il conduttore di Mediaset Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, poi, ci sono tre figli di mezzo, che potrebbero rimanere scandalizzati da determinate affermazioni. Meglio andarci con i piedi di piombo, quindi, per evitare di danneggiare i labili equilibri famigliari di cui fanno parte.

In merito alla questione del tradimento, posta dalla conduttrice Francesca Fagnani verso la Bruganelli, quest’ultima afferma che vi sono tantissime curiosità verso questo discorso. “Si può tradire anche mentalmente”, ha poi aggiunto. “La fedeltà fisica non è naturale”, ha poi voluto evidenziare. “Io accetterei anche un tradimento e persone intelligenti dovrebbero farlo”, ha poi concluso.

Sembra essere un modo di pensare comune, ma molti restano rigidi a riguardo di questa questione. Ciò lascia intendere che i due potrebbero anche essere una coppia aperta, dato che anche l’uomo sembra frivolo in merito. Lo notiamo, sempre, accompagnato nelle trasmissioni con donne affascinanti, con cui si lascia andare anche a battute al limite della situazione. Chissà, forse sono solo sensazioni, ma tutto può essere.