Sabrina Salerno, il seno esplode e colpisce tutti | A 54 anni è ancora imbarazzante

Sabrina Salerno è una delle showgirl più amate dal pubblico italiano. Nonostante abbia superato i cinquanta è ancora una delle donne più belle dello spettacolo.

I social sono uno strumento molto utilizzato dai vip. Negli ultimi tempi i personaggi del mondo dello spettacolo usano principalmente Instagram per postare foto e video. In questo modo catturano molto l’attenzione dei loro followers. Pubblicare scatti, infatti, fidelizza molti fan, i quali possono lasciare commenti e like.

Fra i volti noti che amano Instagram c’è senza dubbio Sabrina Salerno, showgirl e cantante italiana.

La donna ha un profilo social molto attivo, dove ama farsi ritrarre in diversi momenti della sua giornata. Ben 1, 2 milioni di followers fanno di Sabrina uno dei personaggi più cliccati sul canale social.

Sabrina Salerno: gli esordi

Classe 1968, Sabrina Salerno nasce a Genova, ma trascorre buona parte della sua infanzia a Sanremo insieme ai nonni. Partecipa a diversi concorsi di bellezza tra cui Miss Liguria, che le permise nel 1984 di partecipare a Miss Italia. Nell’anno successivo approda in tv, affiancando Johnny Dorelli e Nino Manfredi nella conduzione di un programma televisivo su Canale 5.

Il successo internazionale

Come cantante viene scoperta da Claudio Cecchetto, grazie al quale pubblica il suo primo singolo “Sexy girl”.

La svolta, però, avverrà nel 1987, con la pubblicazione del singolo Sabrina. Sarà un successo internazionale che le permetterà di piazzarsi al terzo posto della classifica britannica, venendo preceduta solo da Madonna e Michael Jackson.

Nel 1991 incide approda al Festival di Sanremo, con il singolo Siamo donne, cantata insieme a Jo Squillo. Si tratta della prima canzone in lingua italiana incisa dalla genovese.

Nel corso degli anni non ha mai smesso di cantare, riscuotendo un clamoroso successo in tutta Europa.

Nel 2020 Amadeus la sceglie come co-conduttrice della kermesse canora. Sabrina salirà sul palco dell’Aristonnella seconda e nell’ultima puntata per affiancare il patron Amadeus.

Sabrina Salerno: a 54 anni incanta i fan

Il tempo passa per tutti, ma non per Sabrina Salerno. Questa donna, oltre ad essere una bravissima cantante, è anche una bellissima ragazza. A 54 anni anni, difatti, ha ancora il fisico e l’aspetto di una persona ben più giovane.

In una delle ultime foto pubblicate su Instagram sfoggia un corpo molto sexy. Sguardo seducente, decoltè da urlo in bella vista, Sabrina può fare in invidia a chiunque. Lo scatto è stato molto apprezzato, come confermato dai like e dai commenti dei suoi amici e fan.