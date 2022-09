Barbara D’Urso, il dramma della presentatrice | È proprio lei a fare la dura confessione

La celebre presentatrice si è raccontata nel corso di un’intervista rivelando il dramma che ha colpito la sua famiglia.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più celebri della televisione italiana, volto di trasmissioni di successo come “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”. In passato ha avuto anche una carriera nel mondo del cinema e ha recitato in diversi film e serie televisive. Negli scorsi anni è tornata sul grande schermo con i film “Il vegetale” e “Genitori vs Influencer”.

La carriera della D’Urso ha avuto inizio alla fine degli anni settanta, dopo aver adottato il nome d’arte “Barbara” al posto del suo vero nome, Maria Carmela. Inizialmente ha debuttato come showgirl, annunciatrice e valletta, per poi passare alla conduzione di “Domenica In” accanto a Pippo Baudo.

Da “La dottoressa Giò” all’affermazione in televisione

La notorietà per la D’Urso è arrivata negli anni novanta grazie al film “La dottoressa Giò – Una mano da stringere” nel quale ha recitato nel ruolo della protagonista, la ginecologa Giorgia Basile. Il personaggio ha riscosso un notevole successo e dal film è stata tratta la serie televisiva “La dottoressa Giò”.

Negli anni successivi ha iniziato a mettere da parte la recitazione per dedicarsi maggiormente alla conduzione ottenendo la consacrazione televisiva. Sono diverse le trasmissioni alle quali ha lavorato: da “Mattina in famiglia” al “Grande Fratello, da “Lo show dei record” a “Mattino Cinque”, fino a “Live – Non è la D’Urso”.

La D’Urso si è affermata come una delle conduttrici più seguite e amate della televisione. Non tutti, però, sono a conoscenza del dramma che ha vissuto insieme alla sua famiglia. Lei stessa ne ha parlato durante un’intervista in occasione del Festival della TV confessandosi al pubblico.

Il dramma della conduttrice

Anche se ormai siamo abituati a vederla sempre solare, in passato la conduttrice ha affrontato una grande sofferenza che ha segnato la sua infanzia. All’epoca aveva solamente sette anni: “Ho scoperto che mia mamma, giovanissima per altro perché aveva 37 anni, ha incominciato a stare male” ha raccontato.

Così ha avuto inizio il calvario della sua famiglia. Insieme a sua sorella Daniela, al fratello Alessandro e a loro padre Rodolfo ha passato quattro anni da incubo. “Nessuno riusciva a capire che cosa avesse, è stata quattro anni in un letto ed era una malattia molto cruenta che adesso si cura tranquillamente” ha proseguito.

La malattia in questione è il linfoma di Hodgkin, che negli anni sessanta non era ancora conosciuto. La conduttrice ha passato l’infanzia vedendo la madre Vera a letto, con un ago fisso nelle braccia, senza sapere cosa stesse accadendo. Lei, i suoi fratelli e suo padre erano “appesi” come spiegato dalla stessa. Fino alla tragica scomparsa di Vera.

La conduttrice ha spiegato di essere stata allontanata di casa con una scusa, insieme ai fratelli, per non farli assistere alla morte della madre. Al suo ritorno lei non c’era più. Da quel momento in poi ha iniziato a odiare le bugie e il fatto di sentirsi “appesa”.