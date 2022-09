Ezio Greggio: solo con Striscia la notizia guadagna quanto un calciatore | Le cifre sono sbalorditive

Andiamo a scoprire quanto guadagna Ezio Greggio soltanto con le presenze a Striscia la notizia. Le cifre fanno paura.

Le apparizioni nel mondo dello spettacolo sono molto ben retribuite, specie se si diventa, nel tempo, un’icona nel mondo della conduzione. Spesso, si parla di stipendi alti per i parlamentari e per i proprietari d’azienda, dimenticando quanto anche chi fa parte del mondo delle notorietà sia super pagato. Si va dalla tv, passando per il cinema e il mondo musicale, fino ad arrivare agli sportivi più conosciuti.

Un margine di differenza economica con le classi a reddito inferiore che fa rabbrividire. Oltretutto, anche perché, pur essendo lavori molto importanti per lo svago dei cittadini, poco hanno di determinante per la produzione di beni primari e fondamentali per la società. In oltre, poi, quando sentiamo certe cifre, “non ci resta che piangere”, se si comprendesse quanta disuguaglianza economico-sociale esiste al mondo.

La notorietà di Ezio Greggio

Ovviamente, tutti conoscono la celebrità del conduttore di Striscia la notizia. Sin dal 1988 è nella rotazione di presentatori che si alternano al ‘biscione’ di Canale 5. Ezio Greggio è uno dei più longevi, in tal senso. Facendo coppia con Enzo Iacchetti è riuscito a farsi apprezzare dai tanti italiani che seguono il programma. Ma questa è solo una nota nella sua carriera, dato che è famoso anche per i tanti film comici interpretati e guidati da regista.

Lo stipendio di Ezio Greggio al ‘biscione’

Diciamo che non è proprio Mediaset a mantenere l’alto reddito del celebre conduttore. Eppure, sono tanti i soldi che guadagna l’uomo. Si possono paragonare allo stipendio che prende un calciatore di Serie A. Si sa, essere noti può essere molto complicato e difficilmente si riesce a mantenere la propria vita privata, dati i tanti paparazzi pronti a celebrare le loro vittorie con delle fotografie da scandalo.

Sono personaggi che possono essere anche presi da emulazione da parte dei cittadini che li seguono. I loro atteggiamenti, quindi, non devono essere mai sopra le righe, per evitare scandali, che potrebbero costare loro anche la carriera.

Tutte queste asserzioni vanno a comporre gli alti redditi di tali professionisti, insieme al loro saper stare di fronte alle telecamere. Non è facile sapere quanto guadagnino tali presentatori ma, a volte, per via di alcune disavventure con il fisco, le cifre vengono fuori. Per quanto riguarda Ezio Greggio, è uno dei conduttori più pagati da Mediaset, con uno stipendio pari a 24 mila euro a puntata.