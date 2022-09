Giorgia Soleri lascia Twitter a causa degli haters: il duro sfogo della compagna di Damiano

Giorgia Soleri ha deciso di cancellare Twitter a causa degli hater dopo la fake news diffusa sul suo conto e Victoria De Angelis

La vita sui social network è diventata oramai quasi un incubo. Da strumento di condivsione, le varie piattaforme si sono trasformate in un enorme calderone dove gli utenti del web mescolano odio, fake news, commenti sgradevoli e accuse pesanti.

A fare i conti con questa nuova wave social sono maggiormente i personaggi noti. Twitter Facebook o Instagram che sia non c’è vip che non debba fare i conti con i temutissimi haters. C’è chi si lascia scivolare addosso i commenti, ma non tutti riescono ad essere così indifferenti.

Lo sa bene Giorgia Soleri, l’attivista e influencer fidanzata di Damiano dei Maneskin che nelle ultime ore ha annunciato che presto chiuderà il suo profilo Twitter. Dopo la polemica scoppiata per la sua partecipazione al Festival di Venezia Giorgia fa i conti con un’altra trovata degli haters.

Giorgia Soleri dice addio a Twitter per colpa degli haters

Giorgia Soleri è stufa di Twitter. L’attivista e influencer nelle ultime ore è dovuta intervenire per calmare le acque dopo che alcuni profili social hanno messo in circolazione uno screen fake, in cui si nota apparentemente Giorgia attaccare Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin.

La foto riporta il seguente commento: “Nel mio box domande è stato chiesto più volte: ‘te conosci Victoria dato che conosci Damiano?’. Beh la mia risposta è sì e so che è una pu**ana schifosa”. Giorgia è immediatamente intervenuta, smentendo categoricamente l’accaduto commentando: “Ma vi inventate di tutto oh”.

Giorgia Soleri non regge più l’odio social

Giorgia Soleri è stanca degli attacchi degli hater. Se le polemiche sul Festival di Venezia non sembrano averla scalfita l’accusa di aver offeso duramente la bassista dei Maneskin l’ha urtata particolarmente. Ha così dichiarato: “A breve cancello Twitter e smetto di aprire le richieste di messaggi perché al contrario di quello che si pensa essere sotto shit storm fa schifo e colpisce”.

L’ennesimo attacco da parte del web ha così spinto Giorgia Soleri a prendere questa importante decisione. È stata tacciata di incoerenza dopo aver dichiarato di non amare il cinema ma di aver comunque posato sul red carpet a Venezia.