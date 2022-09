Hi tech, altro che Samsung ed Apple | Il vero colosso è ad Hollywood

Siamo abituati a parlare del mondo dei telefoni, basandoci su aziende del calibro di Samsung ed Apple, ma in pochi sanno effettivamente quale sia stato il “colosso” più grande in questo ambito.

Oggi siamo abituati fortemente ad ogni tipo di tecnologia possibile che preveda dispositivi di qualsiasi tipo. Smartphone, tablet, computer, dispositivi da utilizzare in automobile e molto altro.

Grazie ad aziende come Samsung ed Apple, lo sviluppo nel settore della telefonia ha raggiunto risultati incredibili: ma facendo i conti con la storia, a far partire questa evoluzione è stata una diva di Hollywood: Hedy Lamarr.

Hedy lamarr, l’attrice rivoluzionaria che ha cambiato per sempre Hollywood

Hedy Lamarr; non era americana, ma lo è diventata grazie a talento e professionalità. Lei che è nata a Vienna il 9 novembre 1914 e se n’è andata ad Altamonte Springs in Florida il 19 gennaio 2000.

Una donna destinata per sempre a cambiare il mondo: a partire da quello che era il suo più grande sogno, diventare attrice. Fece il suo esordio in Austria scandalizzando non poco le folle nel film cecoslovacco Ecstasi.

Motivo? Recitò una scena completamente nuda, e fu la prima attrice protagonista a farlo. A diciotto anni si trasferisce ad Hollywood per allontanarsi dalla Germania nazista. Diviene presto una delle dive del cinema statunitense, pur essendo partecipe in ruoli non particolarmente appariscenti.

Si trasformò però in un’icona di bellezza esotica e straniera, europea e orientale. Ha girato nel corso della sua carriera circa venticinque film in 25 anni, con i migliori registi e attori della sua generazione come Spencer Tracy, Judy Garland, Clark Gable e James Stewart. Per anni è stata inoltre definita la donna più bella del mondo e del cinema.

Nessuno sapeva che stava rivoluzionando il mondo: Hedy, il genio di Hollywood

Bella, anzi bellissima, e protagonista di una carriera piena di soddisfazioni. Ma non bastava a Hedy Lamarr e non gli è bastato. Per niente, anche se ciò che era davvero in grado di fare lo abbiamo scoperto soltanto nel 21° secolo.

Già, perché la splendida attrice e diva di Hollywood, ex studentessa di ingegneria a Vienna, era un’inventrice.

Desiderava contribuire a modo suo alla lotta contro il nazismo, forte e paurosamente diffuso nell’epoca di cui vi stiamo parlando, partecipando sì alla vendita di obbligazioni del governo federale americano – non una novità, lo fecero anche altre star di Hollywood – ma anche sviluppando insieme al compositore George Antheil qualcosa di mai visto prima.

Un sistema di guida a distanza per siluri, di modulazione per la codifica di informazioni su frequenze radio verso un apparato che li riceveva nello stesso ordine con il quale erano trasmesse.

Un’idea che fu clamorosamente ignorata durante la seconda guerra mondiale dalla Marina statunitense, ma che fu alla base di una rivoluzione che ha ormai cambiato le nostre vite e il nostro modo di pensare alla tecnologia nel 2022: una tecnologia di trasmissione di un segnale usato oggi nel settore della telefonia e fra le reti wireless.

Nel 2014, ormai deceduta, fu inserita nel National Inventors Hall of Fame statunitense. Tali principi, oggi sono incorporati in tecnologie quali WI-FI, Bluetooth e GPS. Un enorme e inspiegabile abbaglio per il governo degli USA, se non pensando al fatto che si trattasse di un brevetto troppo avanti con i tempi per l’epoca della seconda grande guerra.

Se telefoni, dispositivi vari, GPS e molto altro è com’è oggi, beh, in gran parte lo dobbiamo a Hedy lamarr: bellissima diva di Hollywood che non ha previsto il futuro, bensì lo ha realizzato.