Rientrare dalle vacanze non è mai piacevole. Ecco il segreto per vincere lo stress da rientro.

Impossibile ma vero, le vacanze sono ormai finite. Ti sembra di essere appena arrivato nel luogo scelto per le tue vacanze, eppure devi già rifare le valigie per rientrare a casa. Le giornate in vacanza sembrano durare pochi minuti, mentre quando si è a lavoro il tempo non passa mai. Tuttavia quando il dovere chiama non si può far altro che rispondere. Le ferie sono belle proprio perché durano poco, ed è necessario tornare al lavoro.

I sintomi dello stress da rientro

Certo rientrare dopo aver preso un periodo di pausa può essere davvero molto stressante. Il ripristino della solita routine, con ritmi serrati ed impegni da rispettare, può essere davvero traumatico. Si tratta di una vera e propria sindrome, definita post-vacation blues, ed a quanto pare colpisce tantissime persone.

Difatti molti specialisti, tra cui quelli del San Raffaele, offrono delle consulenze online, durante le quali danno dei consigli su come affrontare al meglio la situazione. Insomma la sindrome da stress da rientro potrebbe sembrano un capriccio, ma non è affatto così. Infatti i sintomi non vanno trascurati, dato che potrebbero peggiorare nel tempo. Come riconoscere i sintomi ed affrontare al meglio la situazione?

Lo stress da rientro può essere dovuto ad un carico di lavoro e responsabilità elevato. Inoltre non è facile riabituarsi ai soliti orari di sveglia, metropolitana, inizio dei turni di lavoro. Pertanto capita di sentirsi stanchi, nervosi, demotivati. Da non sottovalutare l’insonnia ed i risvegli notturni, dato che potrebbero essere un campanello d’allarme importante.

Consigli utili per affrontare la sindrome da ritorno al lavoro

Una volta appurati i sintomi, bisogna capire cosa fare per combattere questa particolare sindrome. Gli esperti dispensano vari consigli per affrontare al meglio il rientro. Gli specialisti danno un primo suggerimento fondamentale: non tornare a casa di domenica sera. Difatti in questo modo non si avrà la brutta sensazione di dover pensare subito al lunedì.

Altra cosa da fare sembrerebbe tornare in città qualche giorno primo del ritorno a lavoro. In questo modo si avranno a disposizione del tempo per pensare a sé stessi. Sarebbe vantaggioso anche un ripristino graduale dell’orario di lavoro, in modo da avere subito un impatto stancante. Tuttavia non tutti i lavoratori possono usufruire di tale opzione.

Spesso si tratta solo di organizzazione e forza di volontà. Basterebbe solamente pensare alle prossime vacanze per avere la giusta grinta e motivazione per rimettersi al lavoro.