Uomini e Donne, anticipazioni: clamorosa rissa sfiorata in parterre | Maria è una furia

Rissa sfiorata nel parterre di Uomini e Donne: così lo storico cavaliere del programma di Maria De Filippi ha litigato con un corteggiatore.

Dalla scorsa settimana sono iniziate le registrazioni della nuova stagione del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Non mancano di certo le sorprese.

Avevamo già anticipato del ritorno di Riccardo Guarnieri: il cavaliere, infatti, era finito nelle settimane scorse nella lista degli esclusi per il programma. In realtà, non solo è tornato in parterre, ma anche al centro della narrazione dello show.

Come ha raccontato Lorenzo Pugnaloni nella sua pagina Uominiedonneclassicoeover, si sarebbe in studio addirittura sfiorata la rissa. Ecco cosa è successo nella registrazione del trono over.

Cosa è accaduto in studio

La puntata si è aperto con uno scontro tra Pinuccia e Tina Cipollari: le due protagoniste di Uomini e Donne hanno battibeccato come nella scorsa stagione. Poi, Maria De Filippi, ha fatto sedere al centro del parterre Ida Platano: la dama sta approfondendo la conoscenza con un corteggiatore e c’è anche un’altra persona in parterre per lei. Proprio in questo momento sarebbe avvenuta la discussione accesa: Riccardo Guarnieri e il corteggiatore di Ida avrebbero sfiorato la rissa.

Non è chiaro quale sia il motivo ma, come raccontano le anticipazioni, ci ha pensato la padrona di casa a mettere ordine in studio. Difficile che però la scena vada in onda integralmente.

Maria spinge per il ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo?

In seguito, Maria De Filippi ha lasciato intendere di non credere alla fine della storia tra Ida e Riccardo: davvero i due non provano più niente l’uno per l’altro? La conduttrice ha chiesto alla dama di elencare tutti quelli che per lei sono i pregi del cavaliere: Riccardo, ascoltando quelle parole di è commosso.

Intanto c’è da segnalare un altro incredibile ritorno in trasmissione, quello di Roberta Di Padua. La dama ha accettato la proposta di Alessandro e usciranno insieme a cena.