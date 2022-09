Giucas Casella: la sua famiglia segnata da una brutta rottura | C’è anche lo zampino di una conduttrice famosissima

La rivelazione di Giucas Casella ha sconvolto il pubblico: la situazione, nella sua famiglia, non è affatto rosea. E in tutto ciò ci sarebbe anche lo zampino di una nota conduttrice.

Giucas Casella è un noto illusionista, celebre per i numeri di ipnosi e di escapologia. Ha debuttato in televisione alla fine degli anni settanta facendosi conoscere dal pubblico grazie alla partecipazione a diverse trasmissioni.

A renderlo popolare sono stati proprio i suoi numeri di ipnosi con personaggi famosi. Dopo averli fatti cadere in “trance”, Casella riesce a “controllarli” con le sue doti facendoli fare spesso cose imbarazzanti. Queste performance sono sempre riuscite a guadagnarsi la simpatia degli spettatori, nonostante siano state messe in dubbio.

Celebre è diventata la sua esibizione a “Quelli che il calcio”: Casella ha “ipnotizzato” la conduttrice Simona Ventura che, però, non ha potuto fare a meno di trattenere le risate mentre era in una presunta trance.

Il successo in televisione

L’illusionista è diventato popolare anche grazie a numeri più pericolosi e potenzialmente dolorosi – come farsi rinchiudere tra il ghiaccio con poco ossigeno a disposizione o camminare sui carboni ardenti.

Le sue performance lo hanno reso un personaggio molto amato dal pubblico e, allo stesso tempo, discusso. La sua popolarità è aumentata con la partecipazione ai reality show “Il ristorante” nel 2004 e “L’Isola dei famosi” sia nel 2008 che nel 2018.

L’anno scorso è tornato a far parlare di sé all’interno della casa del “Grande Fratello VIP” per via di alcune rivelazioni, in particolare il suo coming out. L’illusionista ha sempre dimostrato di non avere paura di esporsi, rivelando diversi dettagli della sua vita privata.

I rapporti con il figlio James

Di Casella sappiamo che è legato sentimentalmente alla doppiatrice e annunciatrice Valeria Perilli. In passato, però, ha tradito la compagna con la ballerina inglese Carol Torr con la quale ha avuto un figlio nel 1986.

Oggi James – questo è il nome del figlio dell’illusionista – è un medico chirurgo, da poco diventato papà. Casella ha un bellissimo legame con il figlio ma, purtroppo, la sua famiglia sta affrontando una situazione per niente rosea.

Quando James era un bambino, Casella aveva ottenuto l’affido esclusivo mentre la Torr era tornata in Inghilterra. Qualche tempo fa la ballerina è stata intervistata da Barbara D’Urso e ha accusato l’illusionista di non averle permesso di vedere il figlio.

“Ha sempre potuto vedere James liberamente” ha spiegato Casella nel corso di un’intervista per il settimanale “Vero”. Le dichiarazioni della Torr non sono piaciute al figlio che, a partire da quel momento, ha chiuso i rapporti con la madre.

“Questa rottura tra loro mi turba” ha affermato Casella. La speranza, però, non l’ha ancora abbandonato: “Ho un sogno: che sia il nipotino, il nostro piccolo Giacomo, a favorire un nuovo rapporto tra di loro, a farli fare pace” ha detto in conclusione.