Nina Zilli, tra le lenzuola sembra una dea | Il risveglio sexy della cantante

E’ una delle cantanti più apprezzata del panorama italiano. Il pubblico inizia a conoscerla meglio con l’esperienza da giudice a Italia’s Got Talent. Una voce fantastica ma viene anche molto apprezzata per la sua bellezza.

In questo periodo dell’anno diversi personaggi del mondo dello spettacolo approdano a Venezia, per presenziare al Festival del Cinema.

Si tratta di un evento molto importante e che attira un grand numero di persone. La città della laguna in questo periodo è un tripudio di vip provenienti da tutti il mondo.

Anche la nota cantante Nina Zilli è arrivata a Venezia nei giorni scorsi. La donna, difatti, ha sostenuto di essere appassionata di cinema. Come dichiarato da lei stessa, appena può divora film. Dunque, come poteva non partecipare ad uno degli eventi più importanti del cinema internazionale?

Nina è una cantante molto amata dagli italiani, complice la sua voce soul e l’originalità dei suoi testi.

Nina Zilli: biografia

Maria Chiara Fraschetta nasce a Piacenza nel 1980. Fin da bambina ha una grande passione per la musica, motivo per cui decide di iscriversi al conservatorio. Durante l’adolescenza si trasferisce per un periodo in Irlanda per imparare la lingua. Grazie a questa esperienza riuscirà a sviluppare un perfetto bilinguismo italiano-inglese.

Si diploma al liceo scientifico e negli anni successivi studia Relazioni Pubbliche presso la IULM di Milano.

Il suo sogno, però, è di fare la cantante e farà di tutto per realizzarlo.

La svolta nella sua carriera musicale arriva nel 2009, anno in cui firma, con il nome d’arte Nina Zilli, il primo contratto con l’Universal. Nello stesso anno incide, insieme a Giuliano Palma, il singolo 50mila. Sarà un vero successo, tanto da farlo a Ferzan Optek come colonna sonora di Mine Vaganti.

Nel 2010 approda al Festival di Sanremo con il brano L’uomo che amava le donne. Nina si classifica terza, e vince il Premio della Critica Mia Martini.

Gli anni successivi saranno un susseguirsi di successi, che la renderanno una delle voci più amate in Italia.

Nina Zilli: lo scatto del sexy risveglio

Come gran parte dei vip, anche Nina Zilli ama condividere foto e video su Instagram.

Qualche giorno fa, la giovane donna ha postato uno scatto particolarmente bello. La cantante si trova in una camera d’albergo, probabilmente a Venezia.

Sebbene si parli di risveglio, come lei stessa ha scritto, Nina sfoggia un look molto curato: abito trasparente con piume ed occhiali da sole. La quarantaduenne è di una bellezza sorprendente, oltre ad essere molto sexy.