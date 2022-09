Retroscena inediti sulla Regina Elisabetta II: dal rapporto con Lady D e il suo privato | Parla il suo portavoce

Il portavoce della Regina Elisabetta racconta inediti aspetti della vita della sovrana

Con la morte della Regina Elisabetta II può dirsi chiusa un’era. La Sovrana si è spenta all’età di 96 anni lasciando il trono al figlio Carlo, divenuto Re Carlo III. Quasi nessuno ha avuto il privilegio di starle accanto quotidianamente, fatta eccezione per Dickie Arbiter, il suo segretario e portavoce.

L’uomo ha rilasciato una lunga intervista ad un noto quotidiano, svelando dettagli inediti dei lunghi anni trascorsi vicino alla Regina. Il loro primo incontro avvenne nel 1988, quando Arbiter aveva da poco iniziato a lavorare a Palazzo. Venne invitato a Balmoral dive trascorse i primi momenti insieme alla sovrana.

Di quell’occasione ricorda la semplicità dichiarando: “Mangiammo qualcosa al volo, tra posate di plastica e contenitori Tupperware”. Il suo racconto inizia così, con un’immagine inedita sella Regina di cui ricorda: “Io ero paralizzato. A un certo punto, sparecchio e mi appresto a lavare i piatti. Ma una voce mi fa: ‘No, aspetta!’. Chi era? La regina Elisabetta! Che mi disse: ‘Io lavo i piatti, tu li asciughi’. E così facemmo. Che meraviglia”.

Il portavoce della Regina Elisabetta racconta dettagli inediti sulla defunta sovrana

A poche ore dalla scomparsa della Regina Elisabetta il suo portavoce racconta inediti retroscena della vita accanto a lei. In una lunga intervista ha raccontato del gran senso dello humour della monarca: “Sapeva rompere il ghiaccio come nessuno. Ma se la guardavi negli occhi, sì, riconoscevi il suo humour inconfondibile. E soprattutto, trattava tutti allo stesso modo”

Arbiter racconta anche dell’annus horribilis perla Regina, ovvero il 1992, in cui dovette fare i conti con la biografia di Lady Diana, la separazione del figlio Andrea e Sarah Ferguson e l’incendio a Windsor. Abiter lo ricorda così: “Quello sì, fu l’anno più difficile per lei, più degli ultimi con gli scandali di Andrea e la fuga di Harry e Meghan”.

Come reagiva Elisabetta alle accuse sulla morte di Lady Diana?

La vita della Regina è stata anche scandita dai numerosi rumors sul coinvolgimento della famiglia reale nella morte di Lady Diana. Le teorie del complotto l’hanno spesso ipotizzata come mandante. In merito Arbiter ha dichiarato: “A Buckingham Palace si viveva una certa esasperazione. Anche perché la regina non sopportava che si lavassero i panni sporchi in pubblico. La regina è andata avanti, credendo nei suoi principi e nel senso del dovere, fino agli ultimi giorni della sua vita”.

Sul rapporto tra Elisabetta II e il nuovo re Carlo III racconta: “ci sono stati momenti tesi in particolare durante il divorzio da Lady Diana”. Infine ha dichiarato: “La cosa che ha più sorpreso della Regina? Il suo pragmatismo. Qualcuno ha detto in passato ‘la regina è cambiata’. No. Elisabetta II non cambiava mai. Al massimo si adattava”.