Sonia Bruganelli e l’inaspettato ritorno al GF Vip: “Mi sono detta che era un segnale…”

Nel corso di un’intervista, Sonia Bruganelli ha parlato del suo ritorno in tv al Grande Fratello Vip e dell’imminente prossima stagione.

Lei è una delle imprenditrici e personaggi tv più amati dal grande pubblico, lo scorso anno protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini.

Stiamo parlando di Sonia Bruganelli che ricoprirà il ruolo di opinionista di nuovo nella settima edizione. Questa volta, però, accanto a lei non ci sarà Adriana Volpe, sostituita da Orietta Berti.

Le parole di Sonia Bruganelli

Come molti ricorderanno, Sonia Bruganelli, poco prima della finale della scorsa edizione, annunciò l’addio al reality. Il grande pubblico è rimasto dunque sorpreso dalla scelta della moglie di Paolo Bonolis di tornare al GF Vip. Nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Bruganelli ha parlato proprio della prossima esperienza al fianco di Alfonso Signorini e Orietta Berti.

Sul ritorno ha spiegato: “Ne ero convinta. Però poi mentre registravo il mio programma ‘I libri di Sonia’ ad aprile mi sono accorta di essere cresciuta professionalmente grazie al GF Vip: mi ha aiutato a conoscermi e a mettermi alla prova su cose che davo per scontate. E quando Alfonso me l’ha chiesto, mi sono detta che era un segnale, che questa avventura non era ancora finita, che potevo migliorarmi ancora di più”.

Che opinionista sarà nella nuova edizione

Sonia Bruganelli ha poi continuato: “Molto dipende dalle persone che hai accanto, dalle provocazioni. Orietta è consapevole che siamo al servizio del format e non c’è bisogno di primeggiare in un ambiente dove i protagonisti sono i concorrenti”.

E ancora: “Io continuerò a volere dentro le persone più scomode. Anche in quanto spettatrice, mi piace vedere che accadono strane cose nella Casa. È un format dove dobbiamo fare in modo che le dinamiche nascoste vengano fuori, non sarò mai un’opinionista comoda”.