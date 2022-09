Uomini e Donne, Luigi Mastroianni: la compagna Anna, in dolce attesa, ha avuto un malore: come sta

La compagna di Luigi Mastroianni – ex volto di Uomini e Donne – Anna Scuderi, ha avuto un malore: ecco come sta.

Paura nella notte per l’ex tronista e star di Uomini e Donne, Luigi Mastroianni: la sua compagna Anna Scuderi, che è in dolce attesa, è stata colta da un malore. Iniziamo col dire che, come spiegato dallo stesso Mastroianni, che la giovane e il bambino stanno bene.

L’allarme era stato lanciato nella giornata di ieri, quando la giovane ha accusato un malore ed è stata trasportata al pronto soccorso. Alcune ore dopo, Mastroianni ha annullato un evento di lavoro – è un noto dj – facendo allarmare i fan. Ecco il suo racconto.

Le parole di Luigi Mastroianni

Luigi Mastroianni, in una serie di stories pubblicate sul suo account Instagram ufficiale, ha raccontato cosa è accaduto alla sua compagna Anna. Ha spiegato: “Fino a ieri notte, alle due e un quarto, non sapevamo ancora nulla di cosa avesse Anna. Ieri Anna ha avuto un malore, è stata male. Siamo corsi in ospedale. Dopo vari controlli e accertamenti è stato riscontrato un piccolo problemino. Però sia lei sia il bambino stanno bene”. L’ex volto di Uomini e Donne ha concluso: “In effetti sono stato in sala d’attesa tutta la notte senza fare nulla. Forse solo a stressare i medici”.