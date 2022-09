Il Paradiso delle Signore, ultima stagione per Vittorio Conti? Lo spoiler

Le prossime puntate del Paradiso delle Signore saranno ricche di novità. La contessa Adelaide porterà scompiglio al Paradiso, costringendo alcuni personaggi a dirvi addio…

Lunedì 12 settembre 2022 su Rai 1 andrà in onda nel day-time la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. La vita all’interno del grande magazzino si preannuncia ricca di novità e nuovi intrighi e forse anche di dolorosi addii.

Come già emerso dalle numerose anticipazioni Vittorio Conti dovrà fare i conti con una nuova socia: Adelaide Di Sant’Erasmo. La glaciale contessa dopo aver acquistato le quote di Umberto Guarnieri sarà alla guida del Paradiso, dando filo da torcere a Vittorio e a tutti i dipendenti.

La contessa farà di tutto per vendicarsi del Commendatore, che ha preferito Flora Gentile Ravasi, spezzandole il cuore e scatenando la sua ira funesta. Pur di mettere i bastoni tra le ruote Adelaide sarà ponta a tutto, instillando un clima di terrore all’interno del Paradiso.

C’è chi lascia il Paradiso per colpa di Adelaide di Sant’Erasmo

Tempi duri per il Paradiso delle Signore. Nelle prossime attesissime puntate si assisterà all’ingresso in grande stile di Adelaide di Sant’Erasmo ai posti di comando, cambiamento che sconvolgerà la routine delle addette ai lavori.

È previsto il ritorno di Maria Puglisi e di due nuove commesse, Elvira e Clara. Uno dei personaggi più amati lascerà il Paradiso, pur di non avere a che fare con capricciosa Adelaide, divenuta dispettosa e estremamente autoritaria. Parliamo di Agnese Amato, che verrà presa di mira dalla contessa, pronta a tutto pur di costringerla a dimettersi.

Vittorio Conti lascia la soap? Tutta la verità

Novità in arrivo per Vittorio Conti, il brillante pubblicitario alla guida del grande magazzino. Il bel Vittorio si troverà subito davanti a delle novità, dopo l’arrivo della Contessa al Paradiso. Costretto a rifarsi una vita dopo il fallimento del matrimonio con Marta Guarnieri, Vittorio potrebbe ritrovare l’amore in maniera inaspettata. Si trova infatti bloccato all’aeroporto di New York, occasione per lui per fare un piacevole incontro.

Rientrato a Milano vittorio dovrà sedare la rivolta delle dipendenti, insorte contro Adelaide di Sant’Erasmo. Ma questa potrebbe essere forse l’ultima stagione di Vittorio Conti nella soap. Pare infatti che Alessandro Tersigni sarà nel cast della fiction Cuori 2, in onda nel 2023, e dovrà dunque prendere parte alle riprese che inizieranno a partire da settembre. L’attore potrebbe trovarsi così impegnato su due set, circostanza che potrebbe portarlo a rinunciare al Paradiso.