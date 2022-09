La Regina Elisabetta e i suoi amati corgi: a chi andranno ora?

La Regina Elisabetta era legatissima ai suoi quattro cani e a pochi giorni dalla sua morte bisogna stabilire a chi andranno i suoi amici a quattro zampe.

Dopo la morte della regina Elisabetta II è tempo per il nuovo Re Carlo III di prendere importanti decisioni. Dopo lo storico saluto alla folla di Buckingam Palace il monarca dovrà decidere che sistemazione trovare per gli amati cani della Regina.

Sin da bambina Elisabetta II ha sempre avuto una grandissima passione per i cani, arrivandone a possederne quattro: due corgi, divenuti ormai il sinonimo della famiglia reale; un corgi ed un nuovo cocker spanier.

La regina, sicuramente consapevole dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, ha pensato a tutto. In una recente intervista, l’esperta reale Victoria Arbiter ha dichiarato che la sovrana aveva già stabilito un piano per i royal dogs.

A chi andranno gli amati cani della Regina?

Ora che Elisabetta II non c’è più bisogna stabilire la sistemazione per i suoi quattro amatissimi cani. L’esperta reale Victoria Arbiter in una recente intervista ha dichiarato: “Possiamo solo fare ipotesi sui piani per i corgis, ma nulla è lasciato al caso con la famiglia reale che è una famiglia di amanti dei cani, anche se nessuno ama particolarmente i corgi”.

I cucciolo identificavano nella regina il loro padrone e ad oggi non è dato sapere da chi verranno accolti. “Tutti i figli della regina li accoglierebbero a braccia aperte”, ha dichiarato l’esperta reale che ipotizza anche che i quadrupedi potrebbero essere lasciati allo staff reale.

Come nacque l’amore della Regina Elisabetta per i corgi?

La passione della regina per corgi risale a quando aveva solo sette anni. Suo padre, King George, ne portò una a casa di nome Dookie per la famiglia fino a quando, in occasione del diciottesimo compleanno Elisabetta ottenne il suo primo corgi, Susan Pembroke Welsh. La sua morte fu per la regina un momento straziante.

In quell’occasione la sovrana scrisse: “Avevo sempre temuto di perderla, ma sono sempre così grata che la sua sofferenza sia stata così misericordiosamente breve”. Una nota emittente inglese ha fatto sapere che Susan ha iniziato una lunga stirpe di corgi reali, se ne stimano sessanta. Il corgi è una razza che i reali sono accreditati di aver creato dall’incrocio di razze corgi-bassotto L’ultimo ad essere di proprietà personale della regina è morto nel 2018 poco prima del 92esimo compleanno della sovrana.