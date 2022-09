Laura Torrisi, la perdita che ha devastato l’attrice | Un dolore troppo grande da sopportare

Laura Torrisi non trattiene le lacrime per l’importante lutto che ha dovuto affrontare. Inerme nel suo dolore, lo condivide anche sui social.

Laura Torrisi è una conduttrice e attrice nata nel 1979 a Catania. Famosa per la sua trascorsa relazione con il regista Leonardo Pieraccioni ed essere stata una concorrente del Grande Fratello nel 2006.

Le relazioni dell’attrice

Inizialmente l’attrice si avvicina al calciatore Luigi Panarielli, e proprio nel bel mezzo del periodo in cui Laura era concorrente attiva del GF, riceve una proposta di matrimonio. Tuttavia la donna la respinse, avvicinandosi dopo l’uscita della casa al mondo del cinema, in particolare con Leonardo Pieraccioni. Da qui parte una lunga relazione durata 7 anni, in cui lei recita anche ad un suo film “Una moglie Bellissima”.

La fantastica carriera di Laura Torrisi

Laura Torrisi ai primordi della sua popolarità, partecipa nel 1998 a Miss Italia. Dopodiché partecipa al reality show più popolare d’Italia, Grande Fratello.

Dopo aver preso parte del film del suo allora fidanzato, in cui si innamora di lui proprio durante le riprese del film, la Torrisi reciterà in “l’Onore e il Rispetto”, una fiction davvero molto amata.

Partecipa, poi, ad altri film come “Sharm el Sheikh – un’estate indimenticabile”, la serie tv “Le tre rose di Eva”, “Il bello delle donne… alcuni anni dopo” (con Delia Duran fidanzata di Alex Belli) e i film “Din Don” e “Din Don il ritorno”.

A Settembre 2019 è protagonista di Amici Celebrities.

La perdita che l’ha segnata per la vita

Laura Torrisi parla in maniera molto sincera di quanto per lei la sua famiglia e le sue radici siano importanti e fondamentali nella sua vita. L’attrice non nasconde un certo rammarico, con tutte le restrizioni dovute alla pandemia, non è andata a trovarla in modo frequente. Gli sarebbe piaciuto viverla ancora una volta.

Il post di Laura è un grido alla solitudine. Si sente sola e persa senza il punto di riferimento di sempre. Lo si capisce da quanto scritto sotto il post pubblicato su Instagram: “L’ultima mia radice se n’è andata. Se avessi saputo che quella di un mese fa, sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte. Più che per l’agonia, mi ha fatto male saperti sola nel momento della dipartita. Credo fermamente che fino all’ultimo momento i nostri cari possano sentirci. E trovo veramente ingiusto che a causa delle disposizioni Covid (non aveva il Covid) i familiari più stretti come i figli, ad esempio, non possano stare vicino ai loro cari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio. Nessuno merita di morire da solo. Nessuno.”

Molte sono le celebrities che le hanno rivolto messaggi di conforto in un momento così difficile per l’attrice. Come quello di Sandra Milo, che comprendendo la situazione, si sente profondamente vicina al suo dolore.