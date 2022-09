Mercedesz Henger: lo scatto tra le acque sconvolge i fan | “Trovate qualcuno che vi guardi come… lei”

I fan sono rimasti a bocca aperta dopo aver visto lo scatto tra le acque postato da Mercedesz Henger sui social.

Mercedesz Henger è la primogenita della famosissima Eva Henger, ex attrice di film a luci rosse, con la quale ha avuto un rapporto turbolento per molti anni. Nonostante ciò ha seguito le sue orme entrando a far parte del mondo dello spettacolo e affermandosi come volto della televisione molto amato oltre che attrice.

Nata a Roma nel 1991, ha esordito come attrice nel film “Dance of New York” del celebre regista Martin Scorsese. Successivamente ha recitato nel film “Bastardi” insieme alla madre e in “Torno a vivere da solo”.

La notorietà in televisione e i gossip

Il successo per Mercedesz è arrivato nel 2015 con la partecipazione al reality show “L’Isola dei famosi”. Ha dimostrato di essere una naufraga determinata e coraggiosa, guadagnandosi la simpatia degli spettatori.

In seguito all’esperienza ha iniziato ad apparire in trasmissioni come “Pomeriggio Cinque”, “Verissimo” e “Domenica Live” in qualità di ospite. Proprio negli studi televisivi si è riavvicinata alla madre, dopo aver chiuso i rapporti con quest’ultima. Quest’anno Mercedesz è tornata a “L’Isola dei famosi”, dove si è avvicinata a Edoardo Tavassi, fratello dell’ex gieffina Guendalina.

In passato è stata protagonista di numerosi rumors intorno alla sua relazione con l’ex tronista di “Uomini e Donne” Lucas Peracchi. Il loro rapporto è sempre stato caratterizzato da alti e bassi – ed è stato anche oggetto di discussione con Eva – e dopo diversi anni insieme hanno deciso di prendere due strade separate.

Oltre alla vita sentimentale, Mercedesz è salita spesso agli onori della cronaca rosa. La sua famiglia, infatti, è sempre stata molto chiacchierata. Queste attenzioni hanno contribuito a renderla estremamente popolare sul web e soprattutto sui social network.

Gli occhi dell’amore

Su Instagram Mercedesz è seguita da oltre 800mila persone con le quali condivide le sue passioni, tra cui il fitness, e la sua quotidianità. Con lo scatto postato nelle scorse ore, l’influencer ha decisamente colpito i fan.

Nella foto possiamo vederla al mare insieme alla sorella minore, Jennifer. Entrambe sono immerse nell’acqua. Mercedesz e Jennifer sono unite da un fantastico legame: l’influencer è molto affezionata alla sorellina.

“Trovate qualcuno che vi guardi come io guardo mia sorella” ha affermato. Impossibile darle torto. Da quello sguardo emerge tutto l’amore che prova per Jennifer. Tra i commenti spicca quello della madre, che le ha affettuosamente chiamate “Belle orse”, e alla quale Mercedesz ha risposto prontamente.