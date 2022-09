Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e i dubbi dei telespettatori: “Cerca solo visibilità”

La prima registrazione di Uomini e Donne si è rivelata piena di colpi di scena e furibonde litigate. I protagonisti? Ida Platano e Riccardo Guarnieri messo alle strette anche da Maria De Filippi.

Il 19 settembre torna su Canale 5 Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippo. La prima registrazione si è tenuta il 7 settembre e da ciò che è successo si preannunciano delle puntate ricche di colpi di scena, che vedono coinvolto un cavaliere molto noto al pubblico.

Parliamo di Riccardo Guarnieri che ha aperto la registrazione in grande stile, protagonista di uno scontro acceso con Ida Platano e con Armando Incarnato. Si era già parlato di un sicuro confronto tra i due ex, che non è tardato ad arrivare ma Riccardo fa di più.

Il cavaliere pugliese ha palesato il suo interesse per la tronista Federica Aversano che non ha ricambiata, sottolineandogli che se davvero fosse interessato a lei dovrebbe optare per il Trono Classic. L’indeciso Riccardo è stato puntualmente ammonito da Maria che l’ha messo dinanzi ad una scelta.

Riccardo Guarnieri costretto a scegliere tra Trono Classico e Trono Over

Riccardo Guarnieri ha già creato scompiglio nella prima registrazione di Uomini e Donne. Dopo aver mostrato interesse per la nuova tronista Maria De Filippi l’ha invitato a decidere se passare al Trono Classic o abbandonare il programma.

Messo alle strette dalla conduttrice, Riccardo si è visto bene dall’abbandonare il trono Over, tornando sui suoi passi. Scelta che ha destato non pochi sospetti, da parte dei molti spettatori che l’hanno definito come solo in cerca di visibilità.

Ida Platano e Gemma Galgani ancora in cerca dell’amore

L’altra grande protagonista di Uomini e Donne sarà Ida Platano, già protagonista nella prima registrazione di un acceso litigio con il suo ex storico Riccardo Guarnieri. Dopo la loro rottura Ida ha iniziato a frequentare il suo ex Alessandro Vicinanza.

Non mancherà Gemma Galgani la cui presenza ha smentito le voci di un suo abbandono al programma. Gemma ha dichiarato di non voler rinunciare al suo sogno di trovare l’anima gemella e dopo aver congedato il cavaliere che si era presentato a fine della scorsa edizione, è rimasta molto colpita da Didier, il nuovo cavaliere di origini svizzere pronto a conoscerla.