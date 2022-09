Uomini e Donne, Tina Cipollari contro la neo tronista: “Farai la fine di Gemma” | Caos in studio

La prima registrazione di Uomini e Donne è iniziata col botto. Dopo il confronto tra Ida e Riccardo Tina Cipollari perde le staffe e attacca la nuova tronista

Uomini e Donne sta per tornare su Canale 5 e nel frattempo si è tenuta la prima attesissima registrazione del dating show negli studi Elios di Cinecittà in Roma. La prima puntata, secondo quanto emerso, sarà ricca di colpi di scena.

Come da tempo si mormorava si è verificato il tanto atteso confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, paladini del parterre maschile e femminile del Trono Over. Il cavaliere pugliese ha fatto discutere per alcune sue esternazioni, che gli sono costate il titolo di opportunista.

Dopo aver mostrato interesse per la nuova tronista, Maria l’ha messo alle strette, ribadendogli che laddove volesse corteggiarla dovrebbe abbandonare lo show per passare al trono classico. Dopo averci riflettuto, Riccardo ha cambiato idea, scelta secondo alcuni dettata da mera convenienza. Ma non è tutto…

Tina Cipollari contro Federica Aversano

Il 7 settembre si è tenuta la prima registrazione di Uomini e Donne e secondo quanto emerso Tina Cipollari si è scagliata subito contro la nuova tronista Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. Federica ha confessato a Maria De Filippi di essere rimasta delusa nel corso dell’esterna con il corteggiatore di turno. Tina Cipollari ha subito fatto notare alla tronista di essere troppo pretenziosa tuonando: “Se ti aspetti George Clooney puoi tornare a casa. Tanto tu farai la fine di Gemma”.

Tra Tina e Federica non c’è mai stato feeling. Tina ha sempre reputato Federica pesante, ricordando che subito dopo che non fu scelta da Matteo Ranieri se la prese col tronista e in quell’occasione l’opinionista le urlò contro, affermando che era pesante e fuori luogo.

Roberta Di Padua e Davide Donadei in studio

A sorprendere il pubblico c’è stato anche un altro colpo di scena dovuto al rientro della ex dama del trono Over Roberta Di Padua. La donna ha finalmente detto la sua sul gossip che l’ha vista coinvolta insieme all’ex tronista Davide Donadei.

Il tutto è nato dopo che i due sono stati avvistati a cena insieme poco dopo la fine della storia con Chiara Rabbi. In studio Chiara e Davide hanno spiegato la fine della loro storia, mentre Roberta Di Padua ha ricevuto un invito da un cavaliere misterioso. Laddove accettasse rientrerebbe nel programma.