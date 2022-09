Carmen Di Pietro, l’appello che scatena i social: “Mi vedo già sul trono”

La showgirl e naufraga ha parlato nel corso dell’intervista del suo futuro ed ha fatto un accorato appello che ha scatenato i social. Ecco perché.

Lei è stata una delle grandi protagoniste della scorsa edizione del reality di Canale 5, L’Isola dei Famosi, condotto con doppio appuntamento da Ilary Blasi, con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti.

Stiamo parlando della showgirl Carmen Di Pietro che, come ricorderanno i telespettatori, è approdata in Honduras insieme a suo figlio Alessandro. Il giovane ha lasciato il reality dopo un mese, causa esami universitari.

Le parole di Carmen Di Pietro

Nel corso di un’intervista radiofonica a Non succederà più, programma condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, Carmen Di Pietro ha parlato del suo futuro in tv ed ha lanciato un appello. A chi? Alla Queen Mary della televisione italiana, ovviamente, ovvero a Maria De Filippi. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha spiegato: “Mi vedo già sul trono. Sono single da tantissimi anni ormai”. E ancora: “Cara sono tantissimi anni che sono single. Come faccio a trovare un uomo se questi hanno preso l’abitudine di scriverti su Internet?”.

Carmen Di Pietro potrebbe entrare dunque nel cast del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi? Non sarebbe certo una novità la partecipazione di un vip al programma. Intanto i social si sono scatenati: a quanto sembra, la candidatura di Carmen Di Pietro ha riscosso un notevole successo, complice anche il non entusiasmante trono dello scorso anno. La showgirl potrebbe portare un’aria nuova negli studi di Cologno Monzese. Staremo a vedere.