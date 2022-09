Gabriele Muccino si scaglia contro la legale di Totti dopo l’intervista: “La conosco bene, lei…”

Il regista Gabriele Muccino dice la sua sulla clamorosa intervista in cui Francesco Totti spara a zero su Ilary Blasi.

Francesco Totti rompe il silenzio e in una lunga intervista svela i retroscena della separazione da Ilary Blasi. L’ex capitano giallorosso ha assicurato di non essere stato il primo a tradire, scrollandosi di dosso la nomea da fedifrago.

Ma non è tutto. Il Pupone muove anche una pesante accusa nei confronti dell’ex moglie. Secondo quanto dichiarato la conduttrice avrebbe rubato alcuni orologi della sua preziosa collezione.

Le parole del calciatore non sono piaciute a molti, che hanno trovato di cattivo gusto la sua scelta. I panni sporchi dovrebbero lavarsi in casa e contro di lui si è scagliata anche Selvaggia Lucarelli. A commentare la notizia è stato pure Gabriele Muccino, che ha raccontato la sua personale testimonianza.

Gabriele Muccino svela la tattica del legale di Totti

Il famoso regista Gabriele Muccino dice la sua sulla clamorosa intervista rilasciata da Francesco Totti. Secondo Muccino non sarebbe altro che una tattica dell’avvocatessa dell’ex capitano Annamaria Bernardini De Pace. Famosa matrimonialista, ha seguito alcuni dei divorzi più celebri d’Italia.

Gabriele Muccino ha rivelato: “Il legale di Totti io l’ho conosciuto bene. L’ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per 5 anni. Veleno che è rimasto radioattivo con strascichi mai più sanati.”

Ilary sceglie il silenzio ma ha in ballo pericolose informazioni

Gabriele Muccino svela il suo pensiero sulla strategia della Bernardini de Pace raccontando la sua personale esperienza: “Un divorzio cadenzato da illazioni pericolose puntualmente riprese da Chi, un divorzio portato avanti a forza di denunce penali totalmente pretestuose e inventate: 8 in tutto. Tutte archiviate senza fatica. Erano fumo, erano latrare di cani, armi per spaventarmi, erano la tattica e la strategia che questa nota avvocatessa romana adotta schiacciando vite di persone che si sono amate come fossero noci. I figli? Traumatizzati a vita”.

Intanto il legale di Ilary Alessandro Simeone ha lanciato un monito a secondo cui Ilary avrebbe scoperto segreti in grado di rovinare oltre cinquanta famiglie.