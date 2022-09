Ilary Blasi, durante l’intervista non regge l’emozione e si scioglie in lacrime | Momenti di forte commozione in studio

Ilary Blasi, questa volta non riesce a trattenere l’emozione. Durante l’intervista crolla in un pianto inconsolabile. La commozione lascia tutti senza parole.

L’intervista di Totti, gli orologi, i figli…

Ilary Blasi è in questi giorni al centro dell’occhio del ciclone. Uscita l’incredibile intervista di Totti riguardo alla separazione, lei per il momento si tiene nello stretto riserbo. Francesco Totti, probabilmente consigliato dai suoi legali e dai manager, ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere della Sera dove descrive tutti, o quasi, i dettagli della separazione.

Parla di situazioni anche molto intime e personali. Una tra le altre che ha sconvolto l’opinione pubblica è quella che riguarda la presunta sottrazione degli orologi di valore del calciatore. La dichiarazione ha ovviamente sollevato una grande polemica poiché non ci si aspettava assolutamente un’esternazione così forte da parte di Totti.

Per il momento Ilary non ha reagito alle evidenti provocazioni. Il romanista, infatti, ha parlato anche di un difficile accordo riguardo la gestione dei figli. Ha raccontato che durante quest’estate, i ragazzi sarebbero dovuti rimanere tutto il mese di agosto insieme a lui nella villa al mare. Ilary, secondo la descrizione minuziosa fatta da Totti, avrebbe preteso di riprendere la piccola Isabel che, a sua detta, sentiva la mancanza della mamma.

Ovviamente nelle parole di Totti si legge molta stizza e risentimento. Il calciatore ha inoltre dichiarato di non essere stato il primo ad aver tradito, confessando quindi platealmente, la relazione con Noemi Bocchi. Si dice affranto e soprattutto incompreso. Ha descritto il momento del suo addio al calcio come uno dei più duri della sua vita e dichiara di non essersi sentito supportato dalla sua compagna di vita Ilary Blasi.

La faccenda è molto intricata e lascia ancora tantissime luci ed ombre. Ora che Francesco si è aperto come mai aveva fatto prima, tutto il pubblico aspetta una contromossa di Ilary che ancora tarda ad arrivare.

Il pianto inconsolabile in diretta TV

La showgirl e conduttrice, infatti, in passato non si è mai tirata indietro quando è stato il momento di parlare dei suoi sentimenti in TV. Molto spesso l’ha fatto nel salotto della sua più cara amica Silvia Toffanin, che l’ha intervistata per la trasmissione Verissimo.

Proprio in questi giorni è spuntato fuori un video di qualche tempo fa nel quale Ilary si confida proprio con la conduttrice. Parla di cose belle che molto spesso si tendono a sottovalutare. In quel momento, forse, il discorso va a toccare delle corde per lei troppo delicate che la fanno sciogliere in un pianto inconsolabile. La commozione si fa altissima in studio e anche la Toffanin non riesce a trattenere le lacrime. Le due, d’altronde, hanno sempre mostrato un feeling eccezionale ed anche in questa occasione la sintonia non è mancata.