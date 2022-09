Mara Venier gela il pubblico di Domenica In: in studio non ammette distrazioni

Mara Venier non ama i disturbatori e durante la prima puntata di Domenica In fa calare il gelo in studio.

La nuova stagione di Domenica In è appena iniziata e Zia Mara ha subito deliziato il pubblico con una delle sue note ramanzine in studio. Il tutto è successo mentre era in corso l’intervista a Francesca Barra e Claudio Santamaria.

La giornalista era intenta a raccontare un delicato momento vissuto per la coppia, ovvero di quando l’amore tra i due è stato reso noto.

Francesca Barra ha raccontato: “Hanno cercato di sporcare il nostro amore, negli anni non ce l’hanno resa facile questa relazione”. Ma è stata bruscamente interrotta dalla conduttrice, pronta a mettere in riga il disturbatore.

Mara Venier fa calare il gelo in studio

Nel corso della prima puntata di Domenica In Mara Venier fa calare il gelo in studio. Il tutto si è verificato durante l’intervista a Francesca barra e Claudio Santamaria. Mentre parlava Francesca Barra è stata interrotta da zia Mara che ha pronunciato un perentorio: “Scusi!”

Molto probabilmente la conduttrice si riferiva a qualcuno del pubblico o ad un’assistente della trasmissione che troppo rumorosamente disturbava l’intervista. Circostanza che non è passata inosservata agli occhi della conduttrice che ha tenuto a ristabilire l’ordine all’interno del programma.

Zia Mara riporta l’ordine in studio

Cala il gelo nello studio di Domenica In. Dopo aver ripreso il colpevole che disturbava l’intervista di Francesca Barra, Zia Mara ribadisce perentoria: “Stiamo lavorando”, con tono categorico e con una punta di collera.

Il brusio si è poi arrestato rendendo possibile il proseguo dell’intervista, intervenuta dopo la lunga chiacchierata tra Zia Mara, la cantante Loretta Goggi e il giornalista Alberto Matano.