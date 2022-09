Michela Persico: il vertiginoso spacco fa perdere la testa a tutti | Le sue gambe sono pazzesche

La conduttrice Michela Persico è approdata al Festival di Venezia. La giovane ha sfoggiato un abito nero attillato che ha valorizzato il suo fisico mozzafiato.

Settembre è sinonimo di fine estate e rientro dalle vacanze, ma non solo. Nel mese di passaggio dall’estate all’autunno si tiene, infatti, il Festival del Cinema nella suggestiva corinice di Venezia.

Si tratta di una delle kermesse più importanti per il cinema internazionale. Il capoluogo veneto è sempre bello, ma mai come in questo periodo dell’anno. Attori, cantanti, personaggi dello sport, conduttori televisivi: Venezia è un tripudio di vip, approdati al lido per la loro solita passerella.

Fra questi va citata Michela Persico, giornalista e conduttrice sportiva. La giovane si lascia notare per la sua indiscutibile bellezza, oltre che per la sua professionalità.

Michela Persico: biografia

Michela Persico nasce ad Alzano Lombardo, una cittadina in provincia di Bergamo il 27 marzo 1991.

Fin da bambina ha sognato di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Difatti nei primi anni di vita sembra aver avuto il mito del cinema. Crescendo ha poi dirottato sul mondo della moda. Michela, infatti, è stata per anni una modella ed indossatrice, complice il suo fisico asciutto e longilineo. Ha inoltre dichiarato di aver partecipato a diversi consorsi di bellezza.

Persico, però, ha anche avuto da sempre il desiderio di studiare. Del resto come lei stessa ha affermato fare la modella non era il suo vero obiettivo. Si diploma come ragioniera, e prosegue gli studi iscrivendosi alla facoltà di lingue. La ragazza arriva a conseguire la laurea, traguardo che le tornerà utile per avviare la sua carriera di giornalista.

La giovane conduttrice, in seguito, ha svolto uno stage in Mediaset che le ha consentito di formarsi professionalmente.

Michela è sentimentalmente legata a Daniele Rugani, difensore della Juve. I due stanno insieme dal 2016 ed hanno un figlio di nome Tommaso.

Michela Persico a Venezia in abito nero

Negli ultimi giorni, Michela è approdata al lido di Venezia, in occasione del Festival del Cinema.

Persico si è trattenuta nel capoluogo veneto per qualche giorno. Per la cena in hotel, la ragazza ha svelto un look molto elegante, in total black. L’abito nero, oltre ad essere adatto al contesto, ha anche il merito di metterle in risalto il fisico da urlo. Si tratta di un vestito molto fine, senza scollature volgari o comunque troppo profonde.

La bellezza ed il fascino della conduttrice sono esalatati da questa mise e dal panorama ineguagliabile di Venezia.