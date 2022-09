Miriana Trevisan, la confessione è agghiacciante | Le molestie le hanno segnato per sempre la vita

Le parole relative alle molestie rilasciate da Miriana Trevisan lasciano intendere quanto sia difficile la vita da donna dello spettacolo, soprattutto agli esordi.

Una vita alla ricerca del successo, di spazio nel mondo del piccolo schermo e di visibilità, non devono assolutamente essere delle pretese per poter sfruttare una persona nel modo più subdolo. Eppure, mondo dello spettacolo e uomini alla ricerca del loro voler sopraffare delle giovani donne in cerca di tali aspettative sembra essere un connubio che mai è svanito nel tempo.

A volte, sembrano essere solamente dicerie, ma quando poi arrivano le dichiarazioni da parte di chi ha subito determinati soprusi, allora tutto cambia. Anche la showgirl Miriana Trevisan ha voluto parlare di questa situazione, affermando ciò che in molti pensavano, ma che, a volte, non si ha il coraggio di dire. La questione è molto delicata, specie nel mondo lavorativo, quindi denunciare determinati atti osceni e privi di umanità deve essere la base.

Miriana Trevisan sul piccolo schermo

Tutti conoscono il programma televisivo anni ’90 Non è la Rai. In questo spettacolo, tantissime giovani e attraenti ragazze si divertono a far divertire il pubblico da casa. In tv si iniziavano a vedere le prime ragazze sempre più determinate ad avere successo, ma non solamente mettendo in mostra il proprio corpo. Le attività svolte nel programma erano molteplici, anche se quei giovani sguardi potevano rischiare di esser preda di pochi di buono.

Le parole di Miriana Trevisan in merito alle molestie

A volte ci vogliono anni per trovare il coraggio di dire determinate cose. Sono tantissimi i motivi per cui una donna non riesce a denunciare e vanno accettati e compresi. Eppure, il miglior modo per poter uscire da determinate situazioni è proprio quello di interpellare persone esperte in merito.

Una volta trovata la fama, però sembra più facile parlare di certe cose, come in molte sono riuscite a fare una volta divenute popolari. In questo modo il messaggio arriva anche a più persone, che vengono invitate a parlare di determinati problemi, magari con le autorità competenti. Soprattutto con loro, perché chi molestia o, addirittura, ha il coraggio di rendersi poco umano stuprando, merita soltanto un posto nella vita: il carcere.

Certo, perché determinate azioni segnano per sempre il percorso di una persona. Lo possono rovinare in ogni campo. “Ho subito delle molestie verbali e fisiche per avere successo, ma mi sono rifiutata”, ha affermato Miriana Trevisan. “Hai ancora il rossetto, non pensiamo ti vedremo ancora qua”, le hanno detto le persone che lavoravano in una produzione. Sintomo di come sia usuale ancora un determinato atteggiamento per chi propone certi lavori.