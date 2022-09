Morte Regina Elisabetta, dopo William anche Harry rompe il silenzio: “Ci manchi”

Il Principe Harry ha parlato per la prima volta della dipartita della Regina Elisabetta II: ecco le parole del Duca del Sussex.

Il Regno Unito è in lutto per la scomparsa della Regina Elisabetta II. In questi giorni, è arrivata la nomina e l’incoronazione del primogenito della Sovrana, da oggi conosciuto come Carlo III.

Nelle ore più drammatiche, hanno raccontato i tabloid, soltanto Carlo e Anna sarebbero riusciti ad incontrare la Regina Elisabetta prima della sua morte. Nelle ore successive, seguendo il livello di parentela, sono arrivati tutti gli altri.

Ultimo, in ordine di tempo, il Principe Harry, il quale – dopo essere approdato nel Regno Unito insieme alla Duchessa Meghan Markle – si è poi diretto a Balmoral da solo. A quanto pare, a chiedere a Harry di non portare con sé sua moglie, sarebbe stato suo padre Carlo in persona.

Le parole del Principe Harry

Alcuni giorni fa, la foto dei quattro insieme ha fatto il giro del mondo: i Principi William e Harry, insieme alle Duchesse Meghan e Kate, hanno portato i loro omaggi al tributo floreale per la Regina Elisabetta fuori dalle mura del Castello di Windsor. I quattro non si mostravano pubblicamente insieme da oltre 3 anni. Intanto, dopo le parole di William, anche Harry ha rotto il silenzio pubblicando un comunicato. Si legge: “Nel celebrare la vita di mia nonna, Sua Maestà la Regina, e nel piangere la sua perdita, viene ricordato a tutti il ruolo di bussola che ha rivestito per così tanti nel suo impegno nel servizio e nel dovere Era ammirata e rispettata a livello globale”.

E ancora: “Nonna, anche se questa separazione finale ci porta grande tristezza, sono per sempre grata per tutti i nostri primi incontri, dai miei primi ricordi d’infanzia con te, all’incontrarti per la prima volta come mio comandante in capo, al primo momento in cui tu ho incontrato la mia cara moglie e ho abbracciato i tuoi amati pronipoti”. E conclude con una frase che sta facendo molto riflettere gli esperti reali: “E per quanto riguarda i primi incontri, ora onoriamo mio padre nel suo nuovo ruolo di re Carlo III”.